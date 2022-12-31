蘭潭國中活動中心完成修繕 師生不再提心吊瞻

嘉義市蘭潭國中活動中心長年因極端氣候、溫差過大，導致外牆磁磚剝落嚴重，師生進出活動中心隱藏危險，獲各方補助經費共1千7百萬元進行整修完工，今天揭牌啟用；嘉義市長黃敏惠表示，蘭潭國中活動中心外牆修繕完成後，師生能安心自在進行體育訓練與成果展示，不用再提心吊膽。

蘭潭國中活動中心去年獲得中央補助活動中心磁磚敲除整修安全改善工程計畫經費850萬元、國教署補助595萬元、市府補助255萬元，總共1千7百萬元，工程在今年10月13日完工驗收。今天上午由嘉義市長黃敏惠、教育部次長蔡清華、校長莊裕庭、家長協會理事長陳國慶等一同揭牌啟用。

市長黃敏惠表示，看到蘭潭國中活動中心外牆修繕完成真的很感動，現在師生終於不用提心吊膽進入活動中心，能安心自在進行體育訓練與成果展示。今天有3校透過台灣日本學校聯合作品展，師生得以延伸學習場域，與國外學生進行交流分享，開拓視野，提昇藝術創作的能見度，站上國際舞台。

校長莊裕庭表示，防災除了被動等待危機發生，見招拆招以外，主動出擊進行減災以至於無災，是更為重要的防災策略，以「避災優於防災、防災重於救災」的理念，蘭潭國中積極爭取經費，多年來除了持續針對外牆磁磚脫落處進行修繕，也向中央爭取補助經費。整修後脫胎換骨，讓校園安全更有保障，在2022年的最後一天，活動中心外牆修繕啟用是送給學生們最好的新年禮物，打造安全友善的校園環境。

教育處表示，國際教育2.0培力團的任務學校，自2020年開始，精忠國小在日台文化藝術交流會的協助下，將學生畫作送往日本參展，進行國際交流。緊接著2021年，蘭潭國中與學區國小串聯，共同發展學校特色，也開始加入參展的行列。2022年蘭潭國小也在2校的邀請下，共襄盛舉，3校各自精選16幅得獎的學生畫作參展，也都有相對應的日本學校進行國際交流，台日學生分享彼此家鄉的文化與學校生活。