莿桐孩沙里花海盛開 從元旦到春節田園超繽紛
雲林縣莿桐鄉孩沙里花海是全台10大花海景觀之一，多位農友無償出借休耕稻田，提供社區種下波斯菊、向日葵及百日草等花種，面積廣達25公頃的花海陸續綻放；田園景致繽紛多彩，微風徐徐吹向花蕊，輕輕搖曳，今天元旦連假首日，已有許多親子駐足賞花、拍照。
孩沙里農民友觀念與時俱進，加上社區積極營造自然景觀，長期推動休耕稻田種植花卉，多年來已有「花田故鄉」美名。社區理事長林武文說，藉此除可增進土地肥力，還能欣賞花海景觀，透過新春活動打開能見度，連年帶動許多走春觀光人潮。
孩沙里花海曾因疫情停辦1次，復辦後賞花遊客回流，林武文表示，此次活動將以音樂會揭開序幕，預定明年1月14日舉辦活動開幕式，當日開場嘉賓為台中新民高中樂儀隊，現場還有市集，1月15日、大年初一至初三均有樂團展演和在地小農攤位。
此次孩沙里花海區域約25公頃，共有70多位農友提供休耕稻田，並由社區種植白、粉紅、大紅、黃、混合等5色波斯菊，及向日葵、百日草等花種，幾乎都已盛開，即日起至明年2月是最佳賞花時節，遊客可把握花期前往。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言