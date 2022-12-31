莿桐孩沙里花海盛開 從元旦到春節田園超繽紛

雲林縣莿桐鄉孩沙里花海是全台10大花海景觀之一，多位農友無償出借休耕稻田，提供社區種下波斯菊、向日葵及百日草等花種，面積廣達25公頃的花海陸續綻放；田園景致繽紛多彩，微風徐徐吹向花蕊，輕輕搖曳，今天元旦連假首日，已有許多親子駐足賞花、拍照。

孩沙里農民友觀念與時俱進，加上社區積極營造自然景觀，長期推動休耕稻田種植花卉，多年來已有「花田故鄉」美名。社區理事長林武文說，藉此除可增進土地肥力，還能欣賞花海景觀，透過新春活動打開能見度，連年帶動許多走春觀光人潮。

孩沙里花海曾因疫情停辦1次，復辦後賞花遊客回流，林武文表示，此次活動將以音樂會揭開序幕，預定明年1月14日舉辦活動開幕式，當日開場嘉賓為台中新民高中樂儀隊，現場還有市集，1月15日、大年初一至初三均有樂團展演和在地小農攤位。