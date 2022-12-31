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莿桐孩沙里花海盛開 從元旦到春節田園超繽紛

聯合報／ 記者陳苡葳／雲林即時報導
雲林縣莿桐鄉孩沙里的粉紅色波斯菊花海，是著名的招牌景色之一。記者陳苡葳／攝影
雲林縣莿桐鄉孩沙里的粉紅色波斯菊花海，是著名的招牌景色之一。記者陳苡葳／攝影

雲林縣莿桐鄉孩沙里花海是全台10大花海景觀之一，多位農友無償出借休耕稻田，提供社區種下波斯菊、向日葵及百日草等花種，面積廣達25公頃的花海陸續綻放；田園景致繽紛多彩，微風徐徐吹向花蕊，輕輕搖曳，今天元旦連假首日，已有許多親子駐足賞花、拍照。

孩沙里農民友觀念與時俱進，加上社區積極營造自然景觀，長期推動休耕稻田種植花卉，多年來已有「花田故鄉」美名。社區理事長林武文說，藉此除可增進土地肥力，還能欣賞花海景觀，透過新春活動打開能見度，連年帶動許多走春觀光人潮。

孩沙里花海曾因疫情停辦1次，復辦後賞花遊客回流，林武文表示，此次活動將以音樂會揭開序幕，預定明年1月14日舉辦活動開幕式，當日開場嘉賓為台中新民高中樂儀隊，現場還有市集，1月15日、大年初一至初三均有樂團展演和在地小農攤位。

此次孩沙里花海區域約25公頃，共有70多位農友提供休耕稻田，並由社區種植白、粉紅、大紅、黃、混合等5色波斯菊，及向日葵、百日草等花種，幾乎都已盛開，即日起至明年2月是最佳賞花時節，遊客可把握花期前往。

雲林縣莿桐鄉孩沙里花海是全台10大花海景觀之一，占地達25公頃的波斯菊、向日葵及百日草等花海景觀今已盛開。記者陳苡葳／攝影
雲林縣莿桐鄉孩沙里花海是全台10大花海景觀之一，占地達25公頃的波斯菊、向日葵及百日草等花海景觀今已盛開。記者陳苡葳／攝影
雲林縣莿桐鄉孩沙里大片黃色波斯菊花海，呈現冬日中的溫暖氛圍。記者陳苡葳／攝影
雲林縣莿桐鄉孩沙里大片黃色波斯菊花海，呈現冬日中的溫暖氛圍。記者陳苡葳／攝影
今天是元旦連假首日，許多親子被花海景觀吸引，紛紛下田賞花、拍照留念。記者陳苡葳／攝影
今天是元旦連假首日，許多親子被花海景觀吸引，紛紛下田賞花、拍照留念。記者陳苡葳／攝影

賞花 元旦連假 疫情

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