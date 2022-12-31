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西螺果菜市場垃圾堆積如山 估農曆年前清運完成

中央社／ 雲林縣31日電

雲林縣西螺果菜市場內堆積逾100公噸垃圾，造成環境髒亂、孳生蚊蟲引發民怨，西螺鎮長廖秋萍今天表示，經民進黨立委劉建國協調外縣市焚化爐協助，預計農曆春節前完成清運。

西螺果菜市場佔地約10公頃，每天蔬菜交易量約1000公噸，占全台逾1/3，因外縣市焚化爐歲修等問題，市場最近爆發垃圾問題，逾100公噸垃圾堆積如山，造成孳生蚊蠅、環境髒亂，引起附近民眾及攤商怨聲載道。

有民眾在臉書（Facebook）社團西螺囝仔上貼文寫到，天天與垃圾為伍很難受，空氣中飄散酸腐味，還有蚊蠅亂飛。

西螺果菜市場總經理姜福受今天告訴中央社記者，市場每月約產生100公噸垃圾，目前堆置逾100公噸垃圾，從下週開始加強清運，預估在農曆年前可以全數清運完畢。

廖秋萍表示，上任後即透過劉建國居中協調外縣市焚化廠協助，本月已外運6車，明年1月起加強清運。

為防止果菜市場發生垃圾問題，廖秋萍已要求果菜市場人員加強管理落實垃圾分類，並以監視器加強取締，只要有民眾自行攜帶民生垃圾前來丟棄，一律開罰；另管理單位自即日起派員定時定點巡查加強源頭控管與稽查，如查獲違法情況即送環保局開單，呼籲盤商、民眾不要心存僥倖。

劉建國 焚化爐 監視器

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