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嘉義市農曆年暫停收垃圾 「喪屍」班不打烊

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
嘉義市民最關切的農曆年期間定點定時垃圾收運還是會提供，圖為平日蘇周連宗祠前定點定時收運垃圾狀況。記者李宗祐／攝影
嘉義市民最關切的農曆年期間定點定時垃圾收運還是會提供，圖為平日蘇周連宗祠前定點定時收運垃圾狀況。記者李宗祐／攝影

農曆年期間全台許多縣市都停止收運垃圾，嘉義市因為有文化路夜市，市環保局為方便攤商，過年期間貼心提供定點定時收垃圾，卻也讓新年期間無處丟垃圾的民眾蜂擁而至，其景象被網友戲稱有如「喪屍」。嘉義市環保局表示，明年元旦連假垃圾清運仍維持星期日無收運垃圾，其餘時間照常收運；農曆年停止清運時間為大年初一至初四，市民最關切的定點定時還是會提供清運，不過，除夕夜停止清運，要讓隊員們除夕夜回家團圓。

因為文化路夜市關係，環保局都提供定點定時收垃圾，尤其在文化公園旁垂楊路蘇周連宗祠前這定點，每到時間就有許多民眾在周邊排隊等候，看到垃圾車後大家人手一袋垃圾往垃圾車丟，時間從晚上10時30分到凌晨3時。周二回收日時間到凌晨0時。另一清運點在文化路噴水圓環（土地銀行旁）時間為凌晨3時20分到5時20分。

清潔隊表示，在初一到初四文化路深夜定點定時垃圾正常收運，並且在白天增加5個定點定時收運點，分別在蘇周連宗祠（8時到16時）、興嘉公園（8時20分到9時50分）、經國新城升旗台前（10時20分到16時20分）、南門圓環（13時20分到16時20分）、友愛路停車場（17時20分到凌晨0時20分），回收日為周一（23日）17時20分到凌晨0時20分。

許先生表示，因為下班後已錯過倒垃圾時間，所以經常到蘇周連宗祠倒垃圾。

連住在嘉義縣的民眾也都跑來倒垃圾；李先生說，嘉義市才有這項服務，有時候錯過垃圾車就會跨縣市跑過來倒垃圾。

清潔隊長林文郁表示，農曆春節期間垃圾收運日期表已送到東西區公所，這幾天市民會陸續收到，希望大家配合清運垃圾；有鑑於往年新春期間定點定時收運垃圾出現擁擠人潮，呼籲民眾要小心安全。

另外如年前需環保局免費清運大型家具、家電，請民眾留意於1月18日前致電環保局登記，（05）2251775分機510，如果來不及登記，切勿堆置於路旁，否則將會依廢棄物清理法開罰。

清潔隊長林文郁表示，農曆春節期間垃圾收運日期表已送到東西區公所，這幾天市民會陸續收到。圖／嘉義市政府提供
清潔隊長林文郁表示，農曆春節期間垃圾收運日期表已送到東西區公所，這幾天市民會陸續收到。圖／嘉義市政府提供
嘉義市清潔隊表示，農曆年停止清運時間為大年初一至初四，市民最關切的定點定時還是會提供清運，圖為平日蘇周連宗祠前定點定時收運垃圾狀況。記者李宗祐／攝影
嘉義市清潔隊表示，農曆年停止清運時間為大年初一至初四，市民最關切的定點定時還是會提供清運，圖為平日蘇周連宗祠前定點定時收運垃圾狀況。記者李宗祐／攝影
嘉義市農曆停止清運時間為大年初一至初四，但還是會提供夜間定點定時清運，圖為平日蘇周連宗祠前定點定時收運垃圾狀況。記者李宗祐／攝影
嘉義市農曆停止清運時間為大年初一至初四，但還是會提供夜間定點定時清運，圖為平日蘇周連宗祠前定點定時收運垃圾狀況。記者李宗祐／攝影

嘉義 除夕夜 垃圾車

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