南市元旦新制上路一次看 老人健保福利金加碼3千至2萬
台南市府表示，明年元旦起台南實施多項新制上路，其中備受關注的老人健保福利金加碼，長者依年齡及最近年度所得稅申報級距，除重陽敬老金外，加發健保福利金3000至2萬元不等金額。、8層以上建築要定期公安申報，另外行政院公布16項惠民新制，包括勞工基本工資調升、育兒津貼及0至2歲托育補助取消排富、調高綜所稅免稅額及扣除額等嘉惠廣大民眾。
對於民眾關切的老人福利健保金，市府今年加碼額度，針對綜合所得稅稅率5％以下（含查無申報資料者）的長者，55至64歲原住民長者及65至79歲長者每人3000元，80至89歲長者每人4500元，90至99歲長者每人1萬2000元，100歲以上長者每人2萬元。
112年元月起台南市新制如下：
●長者依年齡及最近年度所得稅申報級距，除重陽敬老金外，加發健保福利金3千至2萬元不等金額。
●「A3類交通事故資料」新增網路申請便民管道。
●台南市8層樓以上未達16層的建築物，每3年應辦理1次建築物公共安全檢查簽證及申報。
●台南市汙水下水道用戶排水設備審查，將試辦全線上功能。
●使用牌照稅完全以電能為動力之電動汽機車，免徵使用牌照稅期限延長到2025年12月31日。
行政院昨公布明年元月起實施以下16項惠民措施：
●調高基本工資，月薪調升至2萬6400元、時薪176元。
●育兒津貼及0-2歲托育補助取消排富。
●調高綜合所得稅免稅額和扣除額，免稅額方面從8.8萬元調高到9.2萬元，明年5月報稅時適用。
●調高每人基本生活費用，從2021年度的19萬2000元變成19萬6000元，明年5月報稅時適用。
●健保費率不調漲，維持一般保險費率5.17％，補充保險費率2.11％。
●大宗物資降稅措施延長到3月底，延續進口黃豆、小麥及玉米免徵營業稅，水泥、汽柴油減徵貨物稅，以及牛肉、奶油、奶粉、小麥等22項貨品調降關稅，持續減輕業者營運負擔。
●因應升息，政府全面吸收學貸、青創、紓困貸款增加的利息，分別約78萬人、6萬家企業、159萬名勞工受惠。
●老舊大型車汰舊換新減徵貨物稅，每輛最高40萬元。
●購買電動機車補助，每輛最高補助7000元，4年共計1.5萬輛受惠。
●老舊車輛汰舊換新補助，以機車換電動機車來說，至少可領2300元。
●機車行補助，購置電動機車試乘車最高補助6萬元，購置維修診斷工具最高補助5萬元，4年預計1.4萬家機車行受惠。
●機車駕訓補助，完成訓練取得駕照補助1300元，學員參加道路駕駛訓練班再補助1200元。
●住宅冷氣、冰箱汰舊換新節能補助，每台3000元。
●國產茶葉全面溯源標示，國產茶葉應標示產銷履歷標章、有機標章或溯源農糧產品條碼，確保經營者跟消費者權益。
●維持調減小規模營業人查定營業稅額，最低可免繳。
●職業傷病診治及職災職能復健專責醫院上路，目前共有15家職業傷病診治專責醫院及28家職災職能復健專責醫院。
市長黃偉哲就職演說未來市府團隊將持續努力提供長輩、年輕人及弱勢族群更完善福利，期盼未來台南成為高齡者友善及青年與弱勢安心宜居城市。
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