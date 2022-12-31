南市元旦新制上路一次看 老人健保福利金加碼3千至2萬

台南市府表示，明年元旦起台南實施多項新制上路，其中備受關注的老人健保福利金加碼，長者依年齡及最近年度所得稅申報級距，除重陽敬老金外，加發健保福利金3000至2萬元不等金額。、8層以上建築要定期公安申報，另外行政院公布16項惠民新制，包括勞工基本工資調升、育兒津貼及0至2歲托育補助取消排富、調高綜所稅免稅額及扣除額等嘉惠廣大民眾。

對於民眾關切的老人福利健保金，市府今年加碼額度，針對綜合所得稅稅率5％以下（含查無申報資料者）的長者，55至64歲原住民長者及65至79歲長者每人3000元，80至89歲長者每人4500元，90至99歲長者每人1萬2000元，100歲以上長者每人2萬元。

112年元月起台南市新制如下：

●長者依年齡及最近年度所得稅申報級距，除重陽敬老金外，加發健保福利金3千至2萬元不等金額。 ●「A3類交通事故資料」新增網路申請便民管道。 ●台南市8層樓以上未達16層的建築物，每3年應辦理1次建築物公共安全檢查簽證及申報。 ●台南市汙水下水道用戶排水設備審查，將試辦全線上功能。 ●使用牌照稅完全以電能為動力之電動汽機車，免徵使用牌照稅期限延長到2025年12月31日。

行政院昨公布明年元月起實施以下16項惠民措施：