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70多歲阿嬤也搶看AKIRA！台南跨年今晚人潮估破15萬

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南跨年晚會卡司超強，已有不少民眾搶看彩排，市府貼心送上暖暖包。圖／台南市府提供
台南跨年晚會卡司超強，已有不少民眾搶看彩排，市府貼心送上暖暖包。圖／台南市府提供

台南好Young跨年演唱會今晚6點登場，昨天晚上多組藝人彩排，已吸引數百民眾搶先到現場觀賞表演，還有70多歲阿嬤剛從美國回來，為了追星「台南姊夫」AKIRA，頂著寒風坐在舞台最前方堅持到彩排結束，市長黃偉哲也特地派人送上暖暖包和VIP貴賓證，邀請阿嬤今晚進貴賓區一起搖滾。

市府預估今晚人潮將達到15萬，提醒參加跨年民眾注意保暖及保持距離、戴口罩防疫及防止搶看藝人發生推擠踩踏意外。

今年台南跨年晚會邀請多組外國藝人參加演出，韓國偶像男子團體「EPEX」、日本爆紅女子團體「FRUITS ZIPPER」，跨年記者會結束後即到現場排練，精湛的舞技配上動感音樂歌曲，令人看得目不轉睛；「台南姊夫」AKIRA也和放浪兄弟團員SHOKICHI下機後即到現場彩排，舞台魅力絕佳引來熱情粉絲吶喊，還有「甜美小公主」張羽靚帶兩位舞群到現場排練，直到夜間10點彩排結束粉絲都捨不得離去！

昨晚多位搭帳篷排隊民眾都是從台北、宜蘭、新竹等北部縣市而來，有的想看五堅情，也有炎亞綸、艾薇粉絲。市長黃偉哲派人送上暖暖包，並提醒注意天冷保暖。

黃偉哲表示，今年活動全面提升公共安全等級，除了動員更多義消、警力於現場協助，也將於人潮過度擁擠時啟動緊急應變措施，增加緊急救護能量。請民眾事前至活動官網了解醫護站、服務台位置，更要切記戴好口罩及保持安全距離，不要為了搶看明星而推擠，以免造成踩踏受傷。

交通局提醒，配合跨年晚會」今天下午1點起明天凌晨2點，安平區市府周邊建平路、南島路及東西南榕大道周邊將進行交通管制，請參加民眾將車輛停放於運河星鑽及建平三街的活動臨時停車場，步行至市府西側廣場的會場；來往台南府城東西地區的民眾請提前改道，多利用健康路、民生路及和緯路；南北往來民眾建議改行金華路、公園路。

配合交管措施及因應活動停車需求，建平路（永華路二段至府前路二段）及西南榕大道將改為臨時機車停車場，另建平路西側人行道及中華西路（府前路二段至南島路）人行道也開放停機車。

大眾運輸有公車路線：0路、6路、10路、14路、19路、70路、77路及H31(高鐵台南站)，等8線公車至會場周邊「生活美學館」、「家樂福」、「市政中心(永華路) 」、「南台別院」等站；詳細公車資訊請洽「大台南公車網站查詢）。

交通局跨年活動接駁專車，在台南火車站及台南轉運站搭乘，台鐵局增開列車台南地區於111年1月1日凌晨1時30分有最後區間車至嘉義，1時35分區間車至潮州，詳情請至台鐵局網站查詢確認。

好YOUNG跨年演唱會 12月31日 台南市政府西側廣場

主持人: 炎亞綸、徐凱希

演出: AKIRA x SHOKICHI from EXILE、炎亞綸、魏如萱、艾怡良、五堅情、EPEX、FRUITS ZIPPER、造夢者樂團(范逸臣、TANK、阿沁、陳建寧)、孫盛希、麋先生、楊宇騰YU、Crispy脆樂團、艾薇、大支、HowZ、莫凡新、張羽靚、張庭瑚

台南跨年晚會卡司超強，已有不少民眾搶看彩排，市府貼心送上暖暖包。圖／台南市府提供
台南跨年晚會卡司超強，已有不少民眾搶看彩排，市府貼心送上暖暖包。圖／台南市府提供
台南跨年晚會彩排已有許多民眾搶先看，預估今晚人潮將超過15萬人。圖／台南市府提供
台南跨年晚會彩排已有許多民眾搶先看，預估今晚人潮將超過15萬人。圖／台南市府提供
一名70多歲阿嬤剛從美國回來，為了追星「台南姊夫」AKIRA，昨晚頂著寒風看彩排，市長黃偉哲派人送上暖暖包和今晚跨年晚會VIP貴賓證。圖／台南市府提供
一名70多歲阿嬤剛從美國回來，為了追星「台南姊夫」AKIRA，昨晚頂著寒風看彩排，市長黃偉哲派人送上暖暖包和今晚跨年晚會VIP貴賓證。圖／台南市府提供

台南 跨年晚會 公車

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