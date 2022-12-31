栽種無患子綠化校園 嘉義14校所展現環保承諾

嘉義市政府環保局邀請轄內14所國中小及幼兒園，一同於校園內種下40棵原生樹木無患子，展現校園支持環保活動的承諾，增加校園綠化覆蓋率，並作為環保教程。市環境保護局表示，種植無患子樹木綠化校園外，可利用無患子果實製作天然清潔用品並將其納為學校課程，打造學校為環境教育場域。

嘉義市環保局表示，城市多公園及建築綠化降溫等規劃，除了能增加城市植被覆蓋面積，提高生態環境，也可調節溫度、空氣及城市即森林，達到永續發展目標；環保局邀請專業講師辦理2場次「樹木栽種與養護工作坊」，讓學校在植樹後，更能充分了解樹木基本養護及植樹木在生活上的應用，透過課程傳遞體驗和分享，將植樹減碳觀念帶入校園，深入生活學習中。

無患子樹為台灣原生樹種，在早期時代無患子果實為家戶常使用於清潔輔助。環保局表示，藉由推動學校種植無患子樹木綠化校園，也可利用無患子果實製作天然清潔用品並將其納為學校課程，打造學校為環境教育場域，學習大自然的神奇和祖先的智慧，進而為地球生態盡一份心力。