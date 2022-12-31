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栽種無患子綠化校園 嘉義14校所展現環保承諾

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
嘉義市政環保局邀請轄內14所國中小及幼兒園，一同於校園內種下40棵原生樹木無患子，綠化校園，打造學校為教育場域。圖／嘉義市政府提供
嘉義市政環保局邀請轄內14所國中小及幼兒園，一同於校園內種下40棵原生樹木無患子，綠化校園，打造學校為教育場域。圖／嘉義市政府提供

嘉義市政府環保局邀請轄內14所國中小及幼兒園，一同於校園內種下40棵原生樹木無患子，展現校園支持環保活動的承諾，增加校園綠化覆蓋率，並作為環保教程。市環境保護局表示，種植無患子樹木綠化校園外，可利用無患子果實製作天然清潔用品並將其納為學校課程，打造學校為環境教育場域。

嘉義市環保局表示，城市多公園及建築綠化降溫等規劃，除了能增加城市植被覆蓋面積，提高生態環境，也可調節溫度、空氣及城市即森林，達到永續發展目標；環保局邀請專業講師辦理2場次「樹木栽種與養護工作坊」，讓學校在植樹後，更能充分了解樹木基本養護及植樹木在生活上的應用，透過課程傳遞體驗和分享，將植樹減碳觀念帶入校園，深入生活學習中。

無患子樹為台灣原生樹種，在早期時代無患子果實為家戶常使用於清潔輔助。環保局表示，藉由推動學校種植無患子樹木綠化校園，也可利用無患子果實製作天然清潔用品並將其納為學校課程，打造學校為環境教育場域，學習大自然的神奇和祖先的智慧，進而為地球生態盡一份心力。

環保局期許師生在校園學習或進入校園的訪客皆可藉由四季流動，觀察樹木花草從開花生理、土壤、誘鳥等等特質，從實地尋找校園中的無患子，進而了解其特性及用途，為校園生物多樣性營造優質學習環境，是極為珍貴的自然資產，孩子從校園認識植物的價值、愛護環境、珍惜校園環境，更讓整個嘉義市成為更宜居、低碳、永續的綠色學習城市。

嘉義市政環保局邀請轄內14所國中小及幼兒園，一同於校園內種下40棵原生樹木無患子，綠化校園，打造學校為教育場域。圖／嘉義市政府提供
嘉義市政環保局邀請轄內14所國中小及幼兒園，一同於校園內種下40棵原生樹木無患子，綠化校園，打造學校為教育場域。圖／嘉義市政府提供

嘉義 幼兒園 資產

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