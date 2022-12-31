方便民眾出遊好停車 元旦台南市路邊停車不收費

迎接2023年，台南市府決定1月1日元旦當天台南市路邊停車格位（含智慧停車柱格位）將暫停收費1日。同時，交通局南門路繳費服務處暫停服務1日、安平保管場當日也不開放領車，請洽公民眾注意；另提醒元旦當日警方仍然受理民眾檢舉違停案件，拖吊車仍配合警方執行拖吊移置作業，呼籲民眾別圖一時方便違規停車，避免違規受罰。

交通局長王銘德表示，依台南市公有停車場收費及管理自治條例第6條規定及本市往例，為方便民眾參加各項新年慶祝活動，元旦當日台南市路邊停車格位暫停收費。另因南門路繳費服務處亦暫停服務1日，民眾如有停車費繳費需求，可多利用「台南好停APP」線上繳費。

王銘德請民眾踴躍加入會員並使用APP線上支付繳納本市路邊停車場停車費享有「每筆折扣2元」優惠，同時APP也有「即時停車地圖」供民眾查詢路邊剩餘格位，節省尋找停車位的時間。

停車營運科長陳英傑表示，除本市路邊停車路段暫停收費外，委託民營的南瀛綠都心公園地下停車場、東光路地下停車場、榮譽街停車場、大學路(社E2)、(社E1)停車場、海安路地下停車場等50處，因屬出入口管制之路外停車場，為滿足停車需求，提昇停車周轉率，仍採24小時收費營運。

交通局提醒，若有不肖人士假借管理單位名義在非屬前述出入口管制的公有路外停車場向民眾收取停車費，行為將涉及竊占、詐欺等罪嫌，將聯合警察機關加強查緝。