台南e化繳稅抽好禮309名幸運得獎者 公布在財稅局官網

為擴大無現金交易深度體驗，台南市政府財政稅務局積極推廣民眾免出門，在家一指輕鬆繳稅多元服務，以達節能減碳效益又可防疫，111年地價稅開徵期間舉辦「稅金在家繳 好禮獎不完」活動，共有8萬3765名納稅人具抽獎資格，計抽出309名幸運兒，中獎名單已公告於該局官網。

財稅局表示，只要採遠端行動支付（含電子支付帳戶）、網路繳稅服務網站或線上查繳稅繳納者，即有機會抽中空氣清淨機等獎，頭奬至伍獎採掛號通知，請中獎人以電話約定領獎時間，其餘獎項將逕寄中獎人，請市民朋友近期要特別注意是否有掛號郵件送來好禮。

財稅局長陳柏誠表示，為落實市長黃偉哲打造市民有感的智慧城市施政目標，各局處積極投入行動支付推廣，期能提升民眾生活的便利性，亦可避免商家結帳錯誤及減少攜帶現金風險，進而帶動產業發展，從公共部門場域開始擴增服務，該局亦努力提升行動支付繳稅(費)使用率。