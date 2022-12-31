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寒夜裡嘉義文化路夜市街頭舞動大佛旗 只為警示世人向善

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
嘉義市文化路夜市常有名男子在馬路上揮動著大佛旗，引起逛夜市民眾側目。記者李宗祐／攝影
嘉義市文化路夜市常有名男子在馬路上揮動著大佛旗，引起逛夜市民眾側目。記者李宗祐／攝影

嘉義市文化路夜市經常有名男子手持約6公尺高的大旗在街頭揮舞，大旗上面只有觀世音菩薩畫象，每到停等紅綠燈他就走到馬路中央舞動大旗，隨著燈號轉換他又默默地退回文化公園人行步道上。男子奇怪的舉動引起逛夜市民眾的側目。舞動大旗的劉先生說，希望此舉可以適給予迷途人們一個方向。

劉先生稱自己學佛，要讓民眾體認佛學、觀世音菩薩的救苦救難精神，讓一些處於迷途徘徊的人們看到這面菩薩大旗時頓悟；例如有人正想要做壞事，看到菩薩的面像就會回心轉意；或許有人正因為失意而有輕生念頭，看到菩薩就會轉念；也有人正在為信佛要不要吃素而煩惱，這時看到菩薩相信都會讓他們心裡頭能做出正確善念的決定。

他表示，只要有空下班後就會來文化路夜市，因為這裡的人比較多，在這裡揮舞佛旗已經有1年多。

在寒風中撐著大旗不辛苦嗎？他表示，有信念就不會，大旗是鋁製的舉起來很輕。

嘉義市文化路夜市常有名男子在馬路上揮動著大佛旗。記者李宗祐／攝影
嘉義市文化路夜市常有名男子在馬路上揮動著大佛旗。記者李宗祐／攝影
嘉義市文化路夜市常有名男子在馬路上揮動著大佛旗。記者李宗祐／攝影
嘉義市文化路夜市常有名男子在馬路上揮動著大佛旗。記者李宗祐／攝影

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