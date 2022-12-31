快訊

UFO？北韓飛彈？南韓全國目擊不明飛行物 國防部回應了

出於對美不信賴？日新安保政策 牽動美中台日四邊關係

多國對中實施入境管制！WHO呼籲中國提供更多疫情數據

聽新聞
test
0:00 / 0:00

房市降溫連4季負成長 南市今年地方稅收入將短徵6.8億

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市財稅局表示今年全國房市交易量將創下新冠疫情3年來交易量最低紀錄，台南市地方稅收預估將短收約6.8億元。記者吳淑玲／攝影
台南市財稅局表示今年全國房市交易量將創下新冠疫情3年來交易量最低紀錄，台南市地方稅收預估將短收約6.8億元。記者吳淑玲／攝影

台南市財稅局表示，今年因升息等多項中央金融穩定措施發酵、烏俄戰爭及新冠疫情延續，預估台南市今年地方稅整體稅收實徵數僅達預算數97.4%，短收約6.8億元，其中土地增值稅及契稅分別年減約14.90%及22.02%，不動產市場有感降溫。

財稅局說明，因央行升息，銀行緊縮銀根，加上國際情勢動盪衍生之不確定因素，致不動產市場買氣轉向觀望，台南市今年土地增值稅及契稅交易量與大額交易案，均較去年同期少，連續4季皆呈現負成長，反映房市交易量確實未如原預期熱絡。

另內政部統計資料，今年全國房市交易量將創下新冠疫情3年來交易量最低紀錄，從而台南市地方稅課收入整體表現未達預期，預估將短收約6.8億元。

財政局說，在升息等多項不確定因素仍籠罩不動產市場，民眾投資房地產前，除了衡量自身財務能力，也要注意利率風險，提前做好財務規畫，避免過度投資。

台南 疫情 房地產

延伸閱讀

不動產市場有感降溫 台南111年地方稅短收約6.8億

南市春節物價聯合稽查 傳統市場生鮮蔬果漲幅約1至2成

抽查藥局 南市衛生局：乙醯胺酚藥品充分籲勿囤發燒止痛藥

南市警界高階警官調動23人 周五報到

相關新聞

台南議長又掀波 藍綠互批黑金

台南市議長選舉落幕但風波未平，藍綠互批黑金，國民黨團昨開記者會，要參選民進黨主席的賴清德先面對學甲爐碴、光電黑金等弊案，...

方便民眾出遊好停車 元旦台南市路邊停車不收費

迎接2023年，台南市府決定1月1日元旦當天台南市路邊停車格位（含智慧停車柱格位）將暫停收費1日。同時，交通局南門路繳費...

台南e化繳稅抽好禮309名幸運得獎者 公布在財稅局官網

為擴大無現金交易深度體驗，台南市政府財政稅務局積極推廣民眾免出門，在家一指輕鬆繳稅多元服務，以達節能減碳效益又可防疫，1...

寒夜裡嘉義文化路夜市街頭舞動大佛旗 只為警示世人向善

嘉義市文化路夜市經常有名男子手持約6公尺高的大旗在街頭揮舞，大旗上面只有觀世音菩薩畫象，每到停等紅綠燈他就走到馬路中央舞...

房市降溫連4季負成長 南市今年地方稅收入將短徵6.8億

台南市財稅局表示，今年因升息等多項中央金融穩定措施發酵、烏俄戰爭及新冠疫情延續，預估台南市今年地方稅整體稅收實徵數僅達預...

台南推「春節棗買早收到、自用放心送禮好」早鳥蜜棗

今年春節前台南蜜棗進入採收期，市政府農業局今天推出行銷資訊，強調有「台灣青蘋果美譽」的台南蜜棗品質穩定、清脆香甜且富含營...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。