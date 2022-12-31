房市降溫連4季負成長 南市今年地方稅收入將短徵6.8億

台南市財稅局表示，今年因升息等多項中央金融穩定措施發酵、烏俄戰爭及新冠疫情延續，預估台南市今年地方稅整體稅收實徵數僅達預算數97.4%，短收約6.8億元，其中土地增值稅及契稅分別年減約14.90%及22.02%，不動產市場有感降溫。

財稅局說明，因央行升息，銀行緊縮銀根，加上國際情勢動盪衍生之不確定因素，致不動產市場買氣轉向觀望，台南市今年土地增值稅及契稅交易量與大額交易案，均較去年同期少，連續4季皆呈現負成長，反映房市交易量確實未如原預期熱絡。

另內政部統計資料，今年全國房市交易量將創下新冠疫情3年來交易量最低紀錄，從而台南市地方稅課收入整體表現未達預期，預估將短收約6.8億元。

財政局說，在升息等多項不確定因素仍籠罩不動產市場，民眾投資房地產前，除了衡量自身財務能力，也要注意利率風險，提前做好財務規畫，避免過度投資。