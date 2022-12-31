台南推「春節棗買早收到、自用放心送禮好」早鳥蜜棗

今年春節前台南蜜棗進入採收期，市政府農業局今天推出行銷資訊，強調有「台灣青蘋果美譽」的台南蜜棗品質穩定、清脆香甜且富含營養，是民眾爭相訂購的年節伴手禮產品，為了緩解往年的訂單塞車，提供不同訂購管道提醒盡早下單。

農業局長李建裕表示，消費者只要挑選「豐滿淺綠色、果皮平滑有光澤，且果蒂周圍平整無皺褶」的果實，都是在賞味期的蜜棗。蜜棗富含維生素C、葉酸、鉀及膳食纖維等營養素，清甜爽口，有「棗到幸福」的吉祥祝福寓意，適合年節送禮、祭祀，更是送禮自用兩相宜，歡迎大家一起享用、支持台南優質農產品。

台南蜜棗種植面積約262公頃、占全台15%，是第三大產區，玉井、楠西、關廟為主要種植區域，目前已約採收1成。春節將近，送禮需求大增，為緩解訂單塞車，農業局建議民眾預先向以下單位選購台南蜜棗。

訂購資訊：

1:玉井區果樹產銷班第三十班班長吳清進 0937364298

2:品利鮮果 https://pinlifarm.waca.tw

3:南瀛農產國際行銷公司06-5745420

4:台南農產運銷公司 06-5905907 https://www.t-apmc.com.tw/

5:市府農產行銷科06-6575066