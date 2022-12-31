寒冬送暖 嘉義新港奉天宮臘八關懷地方低收戶過好年

嘉義新港奉天宮長期關懷地方低收入戶，昨天於廟前廣場發放冬令慰問金及白米，關懷新港鄉及溪口鄉柴林村、林腳村的低收入戶，盼讓低收戶過溫暖年節；新港奉天宮董事長何達煌表示，秉持著媽祖慈悲為懷的理念，將媽祖慈愛的精神傳達到每個信徒的心中。

嘉義新港奉天宮每年都會在春節前夕前，辦理發放低收入戶冬令慰問金，今年共計有102戶，每戶慰問金2000元及白米2包。董事長何達煌表示，長期以來不遺餘力的推動回饋鄉里，以慈善團體、急難救助、冬令救濟及清寒獎助學金發放等，透過不同的方式，將媽祖慈愛的精神傳達到每個信徒的心中。