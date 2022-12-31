打造「好美」花村 嘉義布袋好美里推動社區種九重葛
雲嘉南濱海國家風景區管理處在嘉義縣布袋鎮好美里推動種植九重葛美化環境，昨天30日舉辦「向海致敬，清海廢-廢棄蚵棚清新變身」利用損壞廢棄的竹蚵架打造小船，種下九重葛，許下打造「好美」花村的願景。
活動中，雲嘉南風管處長陳煜川、立委翁重鈞、布袋鎮長蔡瑋傑、議員蔡信典、好美社區發展協會理事長蔡信得、好美農漁產業董事長曾進成等人，一同種下堅韌的九重葛並吊掛蛤蜊平安風鈴，期待未來九重葛爬滿這艘用廢棄蚵架所做的小船。
董事長曾進成表示，前幾天到海灘撿拾海漂廢棄竹蚵架，配合雲嘉南風管處推動好美里九重葛植栽綠化，以廢棄蚵架竹材打造一艘小船種下九重葛，期待明年九重葛爬滿小船，成充滿新生開滿花朵的小船。
立委翁重鈞表示，希望讓更多人知道好美里，是如何利用海邊的廢棄物，來變成如此有價值並具意義的裝置藝術成為地方特色，他也會在中央盡些力量爭取資源。
處長陳煜川讚許「好美農漁產業」為社區的產業升級不斷努力規畫和推廣，包括設計海廢植栽DIY、醬醃蛤蜊、環保釣具釣魚趣等在地結遊程，也承諾明年會給好美里更多的資源和支援，讓好美里的社區小旅行更完善更有質感，也將設計「好美美好」的代表性標誌。
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