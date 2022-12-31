盯緊治安死角 台南將普設社區監視器

巷弄發生車禍常因監視器不足難釐清肇事責任，台南市政府在北區擇定6處試辦社區安全防護監視器示範點，盼透過監視系統監控重要路口、社區治安死角及即時水情，建構社區安全防護網路，市長黃偉哲說，民政局會徵詢各里意見，搭配有線電視網路，在適合的點陸續設置，在最短時間內大幅提高監視器覆蓋率。

黃偉哲說，監視器對維護治安及社區安全很重要，警用監視器受限預算無法普及率，因此結合有線電視光纖網路在社區普設監視器，市府支付租金，有線電視業者負責營運、維護，一旦有需要，民眾可在第1時間調閱高畫質監視畫面。

北區區長李皇興說，許多舊部落巷弄狹小曲折，常有機車事故因無監視器難釐清肇事責任，這次在大興、合興及華德3里各選2處示範點，每處設2支監視器；大興里長黃文宗說，里內平均1個月至少有2、3起機車事故，加裝監視器有助於責任釐清與維護治安。

民政局表示，警方監視器大都設在交通要道，社區加裝監視器，有助於補強治安、水情、交通等安全維護。