永康水資源中心啟用 供再生水

台南市永康水資源回收中心再生水廠昨起營運，市長黃偉哲說，初期每天可提供8千噸再生水，是全台首座提供高科技晶圓使用的高階處理水源，未來結合安平、仁德再生水廠，每天最多供給6.3萬噸再生水，紓解南科廠商的需求量，對穩定民生用水有很大助益。

市府水利局長韓榮華說，市府推動永康水資源回收中心及再生水廠興建計畫，供應產業用水，未來每日可處理2.9萬噸汙水，今年開始提供每日8千噸再生水，後年每日最多可提供1.55萬噸再生水。

水利局說，永康水資源回收中心再生水廠主體工程融合水流動、水淨化及水再生設計元素，提供永康地區民眾兼具環保、景觀、生態、休憩及教育功能的水資源環境教育園區，提升生活品質及促進產業發展，也為汙水處理及再生水推動立下新的里程碑。

水利局也呼籲，目前曾文水庫蓄水率不足3成，面對嚴峻水情，除提醒市民節約用水，各水資源回收中心也免費提供回收水供給次級民生用水使用，其中安平、官田、柳營、虎尾寮、仁德及安南等7座水資源回收中心每日總計可提供約1.6萬噸回收水，可用來清洗道路防制揚塵、澆灌等。