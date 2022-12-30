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劍湖山跨年周邊道路管制 可提早這時段入場避車潮
明天跨年夜，劍湖山世界將施放長達13分14秒的高空煙火秀，預估吸引上萬民眾湧入園區觀賞，雲林縣警察局預計出動170名警力，進行周邊重要道路交通管制，提醒民眾依指引通行。
劍湖山世界周邊重要路口管制情形，12月31日上午6時起至112年1月1日凌晨3時止，加強遊樂園區外圍各主要道路交通疏導及驅離違規停車、攤販等。
劍湖山遊樂園區內預計可容納自小客車2500輛、機車2000輛，當車位及周邊道路停滿後，現場警力將適度疏導自小客車、大型車改道停至其他路段。
跨年夜為避免違規車輛造成道路壅塞，縣府公告禁止停車路段，包括雲199線與光華路口至國道3號涵洞雙向，雲212線（光昌路）光華路口至光昌路、雲199線路口上山路段，光昌路、雲199線路口至劍湖山收票口處雙向，雲210線（光華路）光昌路、光華路口至光華路、雲199線路口雙向，永光外環道（光興路）光興路與永興路口至雲212線路口上山路段，慈光寺產業道路（雲210線至雲212線間）全線雙向，六斗坑工程道路全線雙向。
跨年煙火施放時，常有民眾在台78線快速道路違規臨停，或直接跨越車道觀賞煙火表演等，警方指出，將加派警力勸導、驅離，不聽勸者依法取締告發。
警方提醒，欲前往劍湖山世界跨年或至飯店住宿的遊客，請提早在下午時段入場，以避開晚上交通尖峰時段；夜間欲前往劍湖山地區觀賞跨年煙火者，如周邊停車處已滿，可前往華山地區，或台3線及古坑鄉中山路段觀賞。
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