快訊

全台重點跨年卡司一次看 各縣市狂打最強男神、女神牌

獨／還沒回本…300萬蓋倉庫變製毒廠還鬧人命 房東：頭殼抱咧燒

全球網友集氣！迷因「DOGE」本尊柴犬奇蹟式好轉 主人曝病情

林內草莓「這原因」遲上市 這個時候來採果最有趣

聯合報／ 記者陳苡葳／雲林即時報導
雲林林內草莓品質不亞於其他產地，預估農曆春節過後，就有鮮紅欲滴的草莓可採摘。記者陳苡葳／攝影
雲林林內草莓品質不亞於其他產地，預估農曆春節過後，就有鮮紅欲滴的草莓可採摘。記者陳苡葳／攝影

雲林林內草莓暖冬影響，果農在雙十節前後種下的第一批植栽，因氣溫過於悶熱致大量死亡，經緊急補種第二批，預估農曆年後可採摘，滿足民眾採果需求。

果農張秋蘭說，草莓適宜生長的氣溫約15度左右，她在雙十節期間種下的草莓，原預計本月熟成採收，但暖冬影響，6000株草莓有三分之二結不了果，有的還因根部高溫悶熱壞死，幸好經積極補種，近日遇到寒流，草莓總算如常生長。

縣議員張維崢表示，林內草莓栽種歷史約40年，栽種地台三線附近，往年擠滿人潮，不過高速公路通車後，遊客銳減，但現在仍有8戶農民種植，面積約4公頃左右。

張維崢說，林內草莓多以網室安全栽種，品質不亞於其他產地，今年因氣候緣故，產期稍晚，預估農曆春節過後，就有鮮紅欲滴的草莓可採買，歡迎親子同樂採果。

雲林林內果農在雙十節期間種植的草莓，受暖冬影響，僅三分之一成功結果。記者陳苡葳／攝影
雲林林內果農在雙十節期間種植的草莓，受暖冬影響，僅三分之一成功結果。記者陳苡葳／攝影

草莓 暖冬 台三線

延伸閱讀

農藥殘留抽檢合格 苗栗縣大湖草莓安心採果

2款草莓鬆餅、3款草莓飲料！杏桃「草莓系新品」上桌

沈宗隆連任雲林縣議長 蔡咏鍀25票當選副議長

只有冬季才賣！好市多日式草莓大福CP值高 網友提1隱憂

相關新聞

台灣鯛協會辦美食嘉年華 翁章梁快火熱炒展廚藝

為推廣台灣鯛料理，嘉義縣長翁章梁今天在參加台灣鯛協會會員大會上，與國宴主廚李宗銘學習料理，快火熱炒端出「金沙黃金魚」分享...

劍湖山跨年周邊道路管制 可提早這時段入場避車潮

明天跨年夜，劍湖山世界將施放長達13分14秒的高空煙火秀，預估吸引上萬民眾湧入園區觀賞，雲林縣警察局預計出動170名警力...

影／台南跨年王牌 韓男團EXEP日女團FRUITS ZIPPER來了

台南好Young跨年演唱會明天晚上6點在市府西側廣場登場，今年藝人組數陣容龐大，邀請韓國新生代男團「EPEX」及日本超可...

國民黨嘉義市感恩茶會 黃敏惠：我只會認真做 做更好

國民黨主席朱立倫今日下午南下嘉義市辦感恩茶會，近500名幹部與支持者湧入鈺通大飯店；朱立倫說，黃敏惠得票率獲得63.56...

高雄榮總台南分院第二加護病房今啟用 造福急重症患者

高雄榮總台南分院第二加護病房今天啟用。院方表示，為因應急重症需求耗時近一年籌備與整建完成，整修醫院現有空間，增設十床內外...

嘉義偏郊交通無礙行 3條幸福巴士路線正式營運

嘉義市為補足偏郊公共運輸服務缺口，規畫3條幸福巴士路線，提供偏郊民眾使用公共運輸機會；3條路線「樂活1路」、「樂活2路」...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。