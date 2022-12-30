林內草莓「這原因」遲上市 這個時候來採果最有趣

雲林林內草莓受暖冬影響，果農在雙十節前後種下的第一批植栽，因氣溫過於悶熱致大量死亡，經緊急補種第二批，預估農曆年後可採摘，滿足民眾採果需求。

果農張秋蘭說，草莓適宜生長的氣溫約15度左右，她在雙十節期間種下的草莓，原預計本月熟成採收，但暖冬影響，6000株草莓有三分之二結不了果，有的還因根部高溫悶熱壞死，幸好經積極補種，近日遇到寒流，草莓總算如常生長。

縣議員張維崢表示，林內草莓栽種歷史約40年，栽種地台三線附近，往年擠滿人潮，不過高速公路通車後，遊客銳減，但現在仍有8戶農民種植，面積約4公頃左右。