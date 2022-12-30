影／台南跨年王牌 韓男團EXEP日女團FRUITS ZIPPER來了

台南好Young跨年演唱會明天晚上6點在市府西側廣場登場，今年藝人組數陣容龐大，邀請韓國新生代男團「EPEX」及日本超可愛爆紅女團「FRUITS ZIPPER」，今天下午在大員皇冠酒店特別舉辦來台記者會，帥氣韓國男團及可愛日本女團難得同時亮相，市民黃偉哲準備各種台南特產水果及美食伴手禮歡迎，兩組團體也回贈禮物給市長。

黃偉哲表示，非常感謝EPEX、FRUITS ZIPPER來台南參加跨年演唱會，EPEX提前一天到訪赤嵌樓、品嘗蝦捲，照片上傳IG短短3分鐘就是吸引3萬粉絲按讚，非常受年輕人歡迎，每一組表演藝人都是壓軸，相信精彩的演出將讓歌迷大飽耳福。

「EPEX」為韓國8人男子偶像團體，由WISH、KEUM、MU、A-MIN、BAEKSEUNG、AYDEN、YEWANG、JEFF所組成，出道不到兩年的時間，即獲得第29屆韓國文化演藝大賞、2021 Hanteo Music Awards、第31屆HIGH1首爾歌謠大賞、2022亞洲模特大賞新星獎等獎項，2周前才在台北開演唱會，期待可以在台南體驗溫泉及鹽田景色。

「FRUITS ZIPPER」為日本7人女子偶像團體，由月足天音、鎮西壽壽歌、櫻井優衣、仲川瑠夏、真中MANA、松本KAREN、早瀬Neol所組成，今年初成立出道，以「我最可愛的地方」一曲掀起一波「可愛舞」熱潮，並在短時間內締造5億次播放，將在台灣的演出初體驗獻給台南跨年演唱會，想吃的台南美食是擔仔麵，希望有機會造訪充滿能量的大天后宮。

黃偉哲説，在跨年晚會的前夕，兩個王牌韓團EPEX和日團FRUITS ZIPPER， 都已經來台南，跨年卡司超強的18組藝人，每一組都是強棒不論是FRUITS ZIPPER或是EPEX，甚至國民姐夫AKIRA，或是魏如萱，台南人很喜歡的，不管是本地的，或是日本團體或是韓國團體，都是很歡迎他們來。希望大家有一個快樂的跨年晚會。

晚會將由「全方位天王」炎亞綸主持同時也擔任倒數前壓軸演出。倒數後由人氣團體「五堅情」以精彩歌舞帶領大家歡慶新年到來，預計帶來30分鐘的精彩表演。