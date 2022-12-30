國民黨嘉義市感恩茶會 黃敏惠：我只會認真做 做更好

國民黨主席朱立倫今日下午南下嘉義市辦感恩茶會，近500名幹部與支持者湧入鈺通大飯店；朱立倫說，黃敏惠得票率獲得63.56%與對手34.81%的差距也是歷史，表示偉大的民主聖地嘉義市民作出最正確的選擇；黃敏惠說，「我只會認真做，我們會更認真做」會做得更好，來回報所有鄉親。

朱立倫在茶會上強調，為台灣做事情、為這片土地打拚保護台灣，希望不要有戰爭，可以和平，這就是國民黨，他批評，民進黨出一張嘴，又要愛台灣，結果造成對立、造成對抗，內部不能團結，又要造成下一代上戰場的風險，這就是大家的感慨。

朱立倫指出，國民黨過去這段期間走正確的路 ，提名最好最強的候選人，最後一個重點是團結一致；國民黨新的制服也是為了黃敏惠設計的，棒球是台灣的國球是從嘉義開始，但棒球最不一樣的地方靠一個人是不可能贏的，要靠整個球隊共同打拚。

朱立倫稱讚黃敏惠是帶領大家一起，是嘉義最好的勇媽市長，對國民黨來說是黨的副主席，她來領導所有這些縣市長，如穿著這件棒球外套制服，開始像一個團隊，團結一致，這樣就會贏。

黃敏惠表示，這次選舉延3個禮拜22天要多花1千多萬，是很大的挑戰，有民眾告訴她，沒關係加倍努力，這句話讓她更有信心，到選戰最後關頭，當人家說全黨打一人時，國民黨只是不講「我們是全國來救一人」，主席朱立倫帶著很多人來全部救一人，來救一個地方、來救嘉義，給更大的力量共同為嘉義努力，這一份情意給她滿滿的力量。