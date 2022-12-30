嘉義偏郊交通無礙行 3條幸福巴士路線正式營運
嘉義市為補足偏郊公共運輸服務缺口，規畫3條幸福巴士路線，提供偏郊民眾使用公共運輸機會；3條路線「樂活1路」、「樂活2路」及「趣淘3路」開始正式營運。嘉義市長黃敏惠主持啟用儀式後表示，「幸福巴士」上線讓更多偏郊市民可以便利搭乘，去公園、醫院診所、關懷據點、觀光景點等。即日起至明年6月30日，民眾持電子票證搭乘即可免費搭乘。
市長黃敏惠表示，全新的「幸福巴士」上線，補足路幅較小或是偏遠地區市民的需求，讓更多偏郊的里可以更便利地搭乘，長者出門不需再麻煩晚輩，便利身障朋友、長者和使用嬰兒車的父母。
交通處長鄭君健表示，從站點到路線設計皆為符合偏郊里民需求而生；為提升長輩乘車便利性，車輛路線單純、來往站點相同，讓長輩搭乘原路線便可來往家中，省去轉車的煩惱。
車輛外型與知名設計師Smart合作，彩繪上諸羅樹蛙及海豚，象徵海中精靈將帶領乘客在城市叢林間漫遊，造型吸睛。
幸福巴士3條路線分別為串聯長照關據點及醫療院所的「樂活1路」、「樂活2路」，以及連接市區景點的「趣淘3路」，全路線採7人座車並配有比照復康巴士等級設計的無障礙設施，以及伸縮電動踏板，將穿梭往來嘉義市偏郊與市區，為全齡市民帶來更舒適且便捷的公共交通搭乘體驗。
交通處表示，幸福巴士每1小時1班次，其中「樂活1路」由林森盧義路口行經嘉義火車站至紅瓦里社區，另有「樂活1-1路」則由文雅里社區發車，每日分別有10班次；「樂活2路」則由竹村里活動中心發車，經由嘉義火車站後至興村里五港宮，每日行駛20班次，樂活路線主要行經長照關懷據點、醫療院所、重要場站等。
「趣淘3路」則由文雅里發車，行經民族路至奉天宮，主要行經旅宿及搭配台灣好行光林我嘉線，每日行駛20班次。幸福巴士亦提供預約機制，倘民眾有無障礙搭乘需求或有確定搭車需要，可最晚於搭車前一日17:00前向捷乘交通有限公司0965-518-265預約，聰明搭車免煩惱。
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