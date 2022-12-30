台灣鯛協會辦美食嘉年華 翁章梁快火熱炒展廚藝
為推廣台灣鯛料理，嘉義縣長翁章梁今天在參加台灣鯛協會會員大會上，與國宴主廚李宗銘學習料理，快火熱炒端出「金沙黃金魚」分享給現場民眾品嘗後，大受好評直呼，完全沒有腥味，太好吃了。
翁章梁表示，台灣鯛是便宜且最好的蛋白質來源，肉質鮮美、較少細刺的國民美食，又能稱為國寶魚，嘉義縣正規畫養殖水源統籌供應系統，另家畜疾病防治所也提供疫病預防及治療的檢驗及諮詢服務，讓嘉義漁業可以勇敢超越、追求更好。
在國宴李宗銘巧手料理下，今天現場推出各式台灣鯛的創意料理，如：浦燒鯛腹排蒸油飯、養生南瓜米粉、魚肝醋飯糰、鯛魚香腸、金沙黃金魚、翠玉燒鯛肝、銀絲娃娃鯛獅丸、酥炸鯛下巴、老菜脯燒鯛魚頭、蒸蛋佐XO鯛魚醬、香煎鯛水餃、鯛魚白菜滷、酥脆鯛鱗片、鯛獅丸蘿蔔湯、奶酪海鮮鯛魚湯等各式特色美味料理。
嘉義縣政府指出，台灣鯛是國內養殖漁業最大產量的魚種，全國年產量6.1萬公噸嘉義縣年產量2萬公噸，其中有5成外銷，行銷全世界，包括美國、加拿大、阿拉伯聯合大公國、科威特、澳大利亞、日本及中東等地，是台灣出口的主力魚種。
翁章梁表示，嘉義縣是全國第二大台灣鯛養殖重鎮，以東石鄉及布袋鎮沿海一帶，擁有純淨無污染的天然海水，以及純熟的養殖技術，養殖出的台灣鯛不僅體型碩大、肉質堅實且鮮美，東晟水產公司更能做到生魚片原料等級，因此成為外銷主力生產基地。
在海洋漁業資源逐漸下降，食用水產的供應，從養殖取得的量已超過野生魚類捕撈量。嘉義縣政府為養殖漁業的永續發展，過去4年來，積極推動智慧漁業、國本學堂、嘉義優鮮品牌、水產品多元行銷、輔導國際驗證（BAP、GLOBALG.A.P.、ASC等）、開發水產精品加值園區、擴增養殖漁業生產區及養殖區基礎建設。
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