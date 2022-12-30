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不動產市場有感降溫 台南111年地方稅短收約6.8億

中央社／ 台南30日電

台南市政府預估台南市今年地方稅整體稅收實徵數短收約新台幣6億8000萬元，不動產市場有感降溫。

台南市政府財政稅務局今天發布新聞稿指出，預估台南市今年地方稅整體稅收實徵數僅達預算數97.4%，短收約6億8000萬元，其中土地增值稅及契稅分別年減約14.9%及22.02%。

財稅局表示，因央行升息，銀行緊縮銀根，加上國際情勢動盪衍生不確定因素，造成不動產市場買氣轉向觀望，台南市今年土地增值稅及契稅交易量與大額交易案，較去年同期少，連續4季負成長，反映房市交易量確實未如預期熱絡。

內政部資料統計，今年全國房市交易量將創下COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情3年來交易量最低紀錄，台南市地方稅課收入整體表現未達預期。

財政局人員說，升息等多項不確定因素仍籠罩不動產市場，民眾投資房地產前，應衡量自身財務能力及利率風險，提前做好財務規劃，避免過度投資。

台南 房地產 疫情

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