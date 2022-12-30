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因應中國疫情升溫 黃偉哲召開專家會議跨年全程戴口罩

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
因應中國疫情升溫，台南市長黃偉哲（中）今日召開加強防治專家會議，指示防疫應變六大作為。圖／衛生局提供
因應中國疫情升溫，台南市長黃偉哲（中）今日召開加強防治專家會議，指示防疫應變六大作為。圖／衛生局提供

因應中國疫情升溫，面對即將到來的跨年及元旦活動，台南市長黃偉哲今天召開加強防治專家會議，指示包括跨年等大型活動人流管控及全程戴口罩等防疫應變六大作為。

衛生局表示6大作為：

一、 配合指揮中心加強自中國來台旅客檢疫措施，包含衛生局關懷境外移入確診者，依規定進行一人一室5+n居家照護及自主健康管理，無法一人一室者，後送集中檢疫所，提供非本國籍人士COVID-19自費看診醫療院所相關資訊。

二、 春節期間提升專責病房及加護病房量能，建立備援人力，視疫情需求滾動式調整開設；鼓勵基層診所春節期間增加視訊及實體門診。

三、 醫院及長照機構，視疫情加強感染管制措施，請民眾避免非必要之探病(視)。

四、 本市抗病毒藥物、解熱鎮痛、止咳等藥物市場庫存充足。

五、 提升高危險族群(中高齡長者、長照機構、預計出國與曾經確診且符合接種資格者)疫苗涵蓋率

（一） 鼓勵民眾返鄉前提早完整接種疫苗，返鄉後陪伴家中長輩前往醫療院所接種疫苗。

（二） 長照機構全面施打次世代疫苗

（三） 預計出國民眾，如符合接種資格，盡快施打BA.4/5次世代疫苗。

（四） 無論是否曾確診，符合間隔時間者均建議追加接種BA.4/5次世代疫苗， 呼籲尚未完整接種COVID-19疫苗市民，盡快預約接種。

六、 強化年節聚會、跨年等大型活動之人流管制，鼓勵民眾參與大型活動全程佩戴口罩，並落實手部衛生。

台南市今日新增2223名COVID-19本土個案，自今年1月1日至12月29日，台南市累計確診個案人數共61萬8891名，全年齡累計確診百分比為33.41%。再次呼籲市民朋友，請持續落實勤洗手、戴口罩等維持良好衛生習慣，注意自身與家人身體狀況，有相關症狀請快篩並盡量在家休息，如快篩陽性請視訊或實體就醫評估。

因應中國疫情升溫，台南市長黃偉哲（左）今日召開加強防治專家會議，指示防疫應變六大作為。圖／衛生局提供
因應中國疫情升溫，台南市長黃偉哲（左）今日召開加強防治專家會議，指示防疫應變六大作為。圖／衛生局提供
因應中國疫情升溫，台南市長黃偉哲今日召開加強防治專家會議，指示防疫應變六大作為。圖／衛生局提供
因應中國疫情升溫，台南市長黃偉哲今日召開加強防治專家會議，指示防疫應變六大作為。圖／衛生局提供
因應中國疫情升溫，台南市長黃偉哲今日召開加強防治專家會議，指示防疫應變六大作為。圖／衛生局提供
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次世代疫苗 衛生局 確診

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