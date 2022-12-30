快訊

豐原鐵皮違建4死火警 雅速達老闆涉過失致死80萬元交保

「新年快樂」必用！ 快來下載15款LINE期間限定免費貼圖迎接2023

六私校為爭權益摃上教育部 指行政程序充滿瑕疵將提行政救濟

嘉南療養院清潔維護班結訓 身心障學員邁向獨立自主

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
嘉南療養院清潔維護訓練班結訓，身心障學員展示擦拭清潔玻璃過程。記者周宗禎／翻攝
嘉南療養院清潔維護訓練班結訓，身心障學員展示擦拭清潔玻璃過程。記者周宗禎／翻攝

衛福部嘉南療養院承辦台南市勞工局身心障礙者職業訓練「環境清潔維護班」今天結訓，其中3名學員結訓後馬上就業，6人就業服務員持續媒合就業。

嘉南療養院院長吳文正表示，對院內職業訓練全力支持，在訓期間勉勵參訓學員：「已走在回歸社區就業的道路上，期望能為各位學員打開就業的大門，嘉療也會在路上繼續陪伴各位前行，一同邁向精彩人生」。

院方表示，受訓者累積專業技能如汙垢清潔、收納打掃、園藝維護、環境照護等技巧培養一技之長。訓練過程除提供技術的學習，更連結院方專業醫療團隊資源例如：疾病認識、藥物遵從、自我探索、壓力調適、社交技巧及就業輔導等課程，提供受訓者多元化服務，做足最全面的準備，最後由就業服務員和學員共同討論、媒合合適工作，邁向獨立自主的新生活。

職訓學員小豪原為嘉療住院病患，長期受精神疾病所苦，對於人生的方向感到迷茫，但長期在醫療復健治療及努力下，希望自己未來可以有機會回到社區正式就業。

院方說，小豪與治療師共同訓練了一段時間且在醫療團隊和媽媽鼓勵下，終於跨出了返回社區就業的第一步考取職業訓練班。小豪非常認真學習，但也因為自信心低，常覺得自己比不上其他同學而產生了退訓的念頭。職能治療師及就業輔導員開導覺察自己的能力及客觀表現，有了繼續受訓的勇氣。經過了6個月訓練，小豪順利結訓邁向就業的道路。

職能治療科主任黃婉茹表示，職業訓練是許多身心障礙者邁向社會的墊腳石，結訓不是結束，而是新旅途的開始，就業輔導員仍會持續輔導個案媒合就業，以協助回歸社區獨立生活。

感謝市府勞工局長王鑫基參與典禮，給即將結訓並有一技之長的學員支持和鼓勵祝福。

嘉南療養院表示，將持續辦相關職業訓練服務，讓更多的身心障礙者找到合適的工作，在經濟上獨立自主，回歸社區生活有改變人生的機會。相關資訊可打06-2795019分機1232或06-2991111轉分機8530詢問。

嘉南療養院清潔維護訓練班結訓，身心障學員展示擦拭清潔桌椅過程。記者周宗禎／翻攝
嘉南療養院清潔維護訓練班結訓，身心障學員展示擦拭清潔桌椅過程。記者周宗禎／翻攝
嘉南療養院清潔維護訓練班結訓，市政府勞工局長王鑫基鼓勵身心障學員邁向獨立自主。記者周宗禎／翻攝
嘉南療養院清潔維護訓練班結訓，市政府勞工局長王鑫基鼓勵身心障學員邁向獨立自主。記者周宗禎／翻攝
嘉南療養院清潔維護訓練班結訓，身心障學員邁向獨立自主。記者周宗禎／翻攝
嘉南療養院清潔維護訓練班結訓，身心障學員邁向獨立自主。記者周宗禎／翻攝

團隊 治療師

延伸閱讀

連日雨！基隆百年老榕樹連根倒壓毀1機車、路燈也遭殃

台南試辦社區安全防護監視器 補強治安、交通防護

上海醫院80%急診病人染疫 重症高峰漸出現

台南佳里區多摩公共托育家園啟用 台南市第14處公托

相關新聞

台南正副議長選舉紛爭未歇 郭信良：還要這樣追殺嗎？

台南市正副議長選舉雖已落幕，但紛爭仍未止，市議會民進黨團今指，前議長郭信良30年積欠農漁會上億元不償還，難道不是黑金力量...

配合新春年節雲林各大公園 完成光環境讓夜色更美

農曆春節也能很浪漫！雲林縣府選定虎尾農博生態園區、虎尾高鐵綠園道、斗六柚子公園、水岸藝術公園等4座縣管公園進行春節應景佈...

台南永康水資源回收中心通水啟用 高階再生水專供南科

台南市政府、南科管理局委託營建署代建「永康水資源回收中心」再生水廠今天起營運。營建署、南科管理局與台積電、群創及聯電等業...

台南試辦社區安全防護監視器 補強治安、交通防護

巷弄內發生車禍，常因監視器不足難以釐清肇事責任，台南市政府為維護地方治安需求，在北區試辦「社區安全防護監視器」示範點，補...

超強！桌球跨域整合奪全國賽亞軍 張麗善送錦旗祝賀

雲林古坑曾是縣內桌球名鄉，物換星移致桌球運動逐漸消失，雲林青年、也是在地選手莊秉豪、陳泰廷、廖英盛返鄉成立「古坑桌球村」...

川普建設送愛到雲林 捐贈現代化救護車

離鄉50年的台北市川普建設副董事長李勇君，心繫故鄉雲林北港，捐贈1部達3百多萬元的現代化救護車，車內急救設備十分完善，裝...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。