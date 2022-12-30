嘉南療養院清潔維護班結訓 身心障學員邁向獨立自主

衛福部嘉南療養院承辦台南市勞工局身心障礙者職業訓練「環境清潔維護班」今天結訓，其中3名學員結訓後馬上就業，6人就業服務員持續媒合就業。

嘉南療養院院長吳文正表示，對院內職業訓練全力支持，在訓期間勉勵參訓學員：「已走在回歸社區就業的道路上，期望能為各位學員打開就業的大門，嘉療也會在路上繼續陪伴各位前行，一同邁向精彩人生」。

院方表示，受訓者累積專業技能如汙垢清潔、收納打掃、園藝維護、環境照護等技巧培養一技之長。訓練過程除提供技術的學習，更連結院方專業醫療團隊資源例如：疾病認識、藥物遵從、自我探索、壓力調適、社交技巧及就業輔導等課程，提供受訓者多元化服務，做足最全面的準備，最後由就業服務員和學員共同討論、媒合合適工作，邁向獨立自主的新生活。

職訓學員小豪原為嘉療住院病患，長期受精神疾病所苦，對於人生的方向感到迷茫，但長期在醫療復健治療及努力下，希望自己未來可以有機會回到社區正式就業。

院方說，小豪與治療師共同訓練了一段時間且在醫療團隊和媽媽鼓勵下，終於跨出了返回社區就業的第一步考取職業訓練班。小豪非常認真學習，但也因為自信心低，常覺得自己比不上其他同學而產生了退訓的念頭。職能治療師及就業輔導員開導覺察自己的能力及客觀表現，有了繼續受訓的勇氣。經過了6個月訓練，小豪順利結訓邁向就業的道路。

職能治療科主任黃婉茹表示，職業訓練是許多身心障礙者邁向社會的墊腳石，結訓不是結束，而是新旅途的開始，就業輔導員仍會持續輔導個案媒合就業，以協助回歸社區獨立生活。

感謝市府勞工局長王鑫基參與典禮，給即將結訓並有一技之長的學員支持和鼓勵祝福。