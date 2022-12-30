台南正副議長選舉紛爭未歇 郭信良：還要這樣追殺嗎？
台南市正副議長選舉雖已落幕，但紛爭仍未止，市議會民進黨團今指，前議長郭信良30年積欠農漁會上億元不償還，難道不是黑金力量介入，郭信良與國民黨搭檔難道不是「黑國配」？對此，郭信良表示，他不希望再有仇恨，還要這樣追殺嗎？民眾只希望這場選舉的疑慮盡快釐清最重要。
市議會國民黨團今開記者會，要參選民進黨主席的賴清德，請他先面對台南學甲爐碴、太陽光電黑金、綠能蟑螂弊案，也要請檢調深入追查，這些黑金是否介入台南議長選舉。
民進黨團幹事長蔡筱薇表示，正副議長由民進黨奪得是「本該如此」，反觀國民黨團全黨押寶郭信良，認為負債上億的郭信良有能力影響全體無黨議員的投票意志，並拒絕與民進黨團溝通協調。國民黨應思考自己是否被郭信良欺騙，黨內決策人員也應對黨籍議員有所交代，為何拱手相讓本該可能合作的「民國配」，堅持「黑國配」。
郭信良受訪時表示，現在選戰已經結束了，他不希望有仇恨，政治人物有在位的一天就有下來的一日，他已表明放下、原諒了，還要這樣追殺嗎？民眾只希望這場選舉的疑慮趕快解釋清楚，這才是最重要。
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