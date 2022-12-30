配合新春年節雲林各大公園 完成光環境讓夜色更美

農曆春節也能很浪漫！雲林縣府選定虎尾農博生態園區、虎尾高鐵綠園道、斗六柚子公園、水岸藝術公園等4座縣管公園進行春節應景佈置，透過光環境設計夜間彩燈裝置，增添年節喜氣，讓縣民春節走春，享有濃濃的佳節迎春氣氛。

推廣在地優質公園，雲林縣政府選定幾處美麗的公園和交通門戶的斗六柚子公園、水岸藝術公園、虎尾農博等3座公園及虎尾高鐵綠園道路進行春節應景佈置，副縣長謝淑亞昨晚偕同虎尾鎮長丁學忠等人主持啟燈儀式，彩燈一亮，園區小橋流水、林木花草，在夜裡顯得繽紛彩麗。

副縣長謝淑亞表示，歲末新春，縣府工務處對縣管公園規畫點燈，將從聖誕節一直亮到元宵節，上周斗六市的柚子公園及雲林溪水岸藝術公園相繼完成點燈，昨晚位於虎尾的農博公園與高鐵綠園道也點燈，藉由光環境設計，讓返鄉過年的旅外鄉親，也能感受家鄉在聖誕、過年與元宵節慶更熱鬧喜氣。

工務處長汪令堯說明3座公園佈置各有不同主題，斗六柚子公園主題為「YOUNG兔賽跑」、水岸藝術公園「花兔物語」、虎尾農博「彩虹光廊」，每一處都依公園的山水林木特性，營造美麗的光環境，讓年夜的公園喜氣又浪漫，新春應景燈飾裝置，即日起啟燈，將一直彩亮至明年3月6日元宵節。