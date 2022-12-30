台南永康水資源回收中心通水啟用 高階再生水專供南科

台南市政府、南科管理局委託營建署代建「永康水資源回收中心」再生水廠今天起營運。營建署、南科管理局與台積電、群創及聯電等業界代表參與啟用儀式。市長黃偉哲表示，回收中心初期每日可提供8千噸再生水，是全台首座穩定供應高科技產業再生水源的公共民生汙水處理廠，對提升區域水源穩定、降低產業與民生用水競爭有正面效益。

黃偉哲指出，永康再生水廠是全台第一座提供高科技晶圓使用的高階處理水源，不同於以往再生水常用於冷卻使用，永康廠每度水所產生的產值更為珍貴，未來結合安平、仁德2座再生水廠，每天最多將供給6.3萬噸再生水，不僅相當程度的紓解南科廠商的需求量，也不會排擠到自來水的用量，對於穩定民生用水有很大助益。市議員楊中成、陳皇宇、朱正軒、黃肇輝、陳秋萍也到場關心，對市府推動汙水再生利用表達支持。

水利局長韓榮華表示，市府推動永康水資源回收中心及再生水廠興建計畫，供應產業用水，未來每日可處理2.9萬噸汙水，今年開始提供每日0.8萬噸再生水，113年最多提供每日1.55萬噸。

「永康水資源回收中心及再生水廠新建工程」總建設經費25.75億元，營建署補助18.96億元、市府配合款1.65億元及國科會南部科學園區作業基金支應5.14億元，全案委由內政部營建署代辦興建。

水利局說，主體工程興建融合水流動、水淨化及水再生設計元素，可提供永康地區的民眾兼具環保、景觀、生態、休憩及教育功能的「水資源環境教育園區」，對提升生活品質及促進產業發展將有特殊顯著貢獻，也為台南汙水處理及再生水推動立下新的里程碑。

水利局呼籲民眾，目前曾文水庫蓄水率已不足三成，面對嚴峻水情，中央已決議明年一期稻作實施全面節水措施。提醒市民節約用水也開源市府轄下各水資源回收中心，免費提供回收水供給次級民生用水使用，其中安平、官田、柳營、虎尾寮、仁德及安南等7座水資源回收中心，每日總計可提供約1.6萬噸回收水，除了一般防制揚塵歡迎消防、學校、苗圃等單位使用。