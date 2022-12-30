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迎接2023年元旦 台南路邊停車不收費

中央社／ 台南30日電

迎接2023年，台南市政府今天宣布，台南市2023年1月1日元旦路邊停車格位暫停收費1天。

台南市政府交通局人員今天告訴中央社記者，迎接2023年1月1日元旦，當天台南市路邊停車格位（含智慧停車柱格位）暫停收費1天；交通局南門路繳費服務處也暫停服務1天，安平保管場當天不開放領車。

交通局發布新聞稿指出，民眾如有停車繳費需求，可多利用「台南好停APP」線上繳費，APP也有「即時停車地圖」，提供民眾查詢路邊剩餘格位，節省尋找停車位時間。

此外，台南市委託民營的南瀛綠都心公園地下停車場、東光路地下停車場、榮譽街停車場、大學路（社E2）、（社E1）停車場、海安路地下停車場等50處，因屬出入口管制的路外停車場，仍採24小時收費營運。

若有人假借管理單位名義在非屬出入口管制的公有路外停車場向民眾收取停車費，涉及竊占、詐欺等罪嫌，交通局將聯合警察機關加強查緝。警方元旦當天依然受理民眾檢舉違停案件，拖吊車將配合執行拖吊移置作業。

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