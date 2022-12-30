川普建設送愛到雲林 捐贈現代化救護車

離鄉50年的台北市川普建設副董事長李勇君，心繫故鄉雲林北港，捐贈1部達3百多萬元的現代化救護車，車內急救設備十分完善，裝有價值百萬元的LUCAS3自動心肺復甦機，是到院前緊急救護利器，期能在分秒必爭中搶救生命，捐贈儀式由副縣長謝淑亞代表接受，這部救護車將在北港消防分隊正式服役，投入急救工作，造福鄉里。

出身雲林縣北港鎮的台灣川普建設公司副董事長李勇君，北漂創業有成，為回饋故里，今天在故鄉眷屬陪同下捐贈救護車，他表示，長期旅外工作但仍心繫故鄉，鑑於雲林醫療量能不足，尤其到院前分秒必爭的搶救更為重要，所以選擇捐贈救護車給北港消防分隊，期待為更多急救傷病患盡一份心力，造福故鄉。

副縣長謝淑亞表示，救災的核心就是要有好的救護工具，尤其是現代化高階的救護車搭配著先進設備，就像川普公司捐贈的這部救護車，擁有最現代化的自動心肺復甦機，在救人重要時刻更能發揮功效，感謝川普公司團隊疼惜雲林，為健雲林醫療救護環境盡心力。

雲林縣消防局長林文山也表示，他和李副董是舊識，感謝能大手筆捐贈現代化救護車，雲林近兩年來汰舊換新的救護車已有27部，搭配消防員精實的救護訓練，雲林縣111年迄今，停止呼吸患者恢復自主心跳且康復出院人數已達12人，成功挽回12個家庭，有更好、更新的救護車輛及配備，讓縣民擁有更優質的急救服務，生命更有保障。