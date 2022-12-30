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川普建設送愛到雲林 捐贈現代化救護車

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
川普建設公司捐贈的現代化救車，內部急救設備十分完善，宛如醫院的急診室。記者蔡維斌／攝影
川普建設公司捐贈的現代化救車，內部急救設備十分完善，宛如醫院的急診室。記者蔡維斌／攝影

離鄉50年的台北市川普建設副董事長李勇君，心繫故鄉雲林北港，捐贈1部達3百多萬元的現代化救護車，車內急救設備十分完善，裝有價值百萬元的LUCAS3自動心肺復甦機，是到院前緊急救護利器，期能在分秒必爭中搶救生命，捐贈儀式由副縣長謝淑亞代表接受，這部救護車將在北港消防分隊正式服役，投入急救工作，造福鄉里。

出身雲林縣北港鎮的台灣川普建設公司副董事長李勇君，北漂創業有成，為回饋故里，今天在故鄉眷屬陪同下捐贈救護車，他表示，長期旅外工作但仍心繫故鄉，鑑於雲林醫療量能不足，尤其到院前分秒必爭的搶救更為重要，所以選擇捐贈救護車給北港消防分隊，期待為更多急救傷病患盡一份心力，造福故鄉。

副縣長謝淑亞表示，救災的核心就是要有好的救護工具，尤其是現代化高階的救護車搭配著先進設備，就像川普公司捐贈的這部救護車，擁有最現代化的自動心肺復甦機，在救人重要時刻更能發揮功效，感謝川普公司團隊疼惜雲林，為健雲林醫療救護環境盡心力。

雲林縣消防局長林文山也表示，他和李副董是舊識，感謝能大手筆捐贈現代化救護車，雲林近兩年來汰舊換新的救護車已有27部，搭配消防員精實的救護訓練，雲林縣111年迄今，停止呼吸患者恢復自主心跳且康復出院人數已達12人，成功挽回12個家庭，有更好、更新的救護車輛及配備，讓縣民擁有更優質的急救服務，生命更有保障。

北港消防分隊指出，這部救護車內部設備十分完善，除有新式供氧系統、心電圖、醫院網路連線系統及急救包等各式急救裝備，更有一套攜帶型的LUCAS3自動心肺復甦機，可在到院前自動幫傷病患進行CPR，光這套自動CPR就價值約百萬元，是搶救生命的利器。

川普建設公司副董事長李勇君捐贈一部現代化的救車給北港消防分隊。記者蔡維斌／攝影
川普建設公司副董事長李勇君捐贈一部現代化的救車給北港消防分隊。記者蔡維斌／攝影
川普建設公司捐贈的現代化救車，內部急救設備十分完善，更有價值百萬元的LUCAS3自動心肺復甦機。記者蔡維斌／攝影
川普建設公司捐贈的現代化救車，內部急救設備十分完善，更有價值百萬元的LUCAS3自動心肺復甦機。記者蔡維斌／攝影
川普建設公司副董事長李勇君捐贈一部現代化的救車給北港消防分隊。記者蔡維斌／攝影
川普建設公司副董事長李勇君捐贈一部現代化的救車給北港消防分隊。記者蔡維斌／攝影
川普建設公司副董事長李勇君（左）捐贈一部現代化的救車給北港消防分隊。記者蔡維斌／攝影
川普建設公司副董事長李勇君（左）捐贈一部現代化的救車給北港消防分隊。記者蔡維斌／攝影

救護車 雲林 北港

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