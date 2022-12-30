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台南佳里區多摩公共托育家園啟用 台南市第14處公托

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
台南佳里區多摩公共托育家園啟用，是台南市第14處公托。記者周宗禎／翻攝
台南佳里區多摩公共托育家園啟用，是台南市第14處公托。記者周宗禎／翻攝

台南市府社會局將佳里區多摩市社區1樓空間活化，重新裝修設置首座位於社區大樓內的公共托育家園，今天開幕典禮台南市長黃偉哲與地方人士見證。

黃偉哲表示，多摩是融合透天、別墅及公寓的大型社區。市府特地在此設立公共托育家園，讓社區家長上班前即可將幼兒就近送托，「不僅優質、方便又平價，會積極在新興社區尋覓適合的地點，讓年輕的父母都能安心把孩子送托」。

社會局表示，佳里「多摩公共托育家園」是台南第14處公共托育家園，由4名托育人員照顧12名2足月至2歲嬰幼兒，兼顧機構及居家式托育服務優點，環境乾淨明亮，每天提供豐富多變餐食，多元化教具可供嬰幼兒學習使用。

黃偉哲說，市府積極在市民工作地或居住地附近設置托育中心，也擇適當場所設立複合式兒童服務中心、親子館等，就是要讓市民朋友們有更多元的托育選擇，減輕育兒負擔，落實市民幸福成家的公共政策。

社會局指出，台南至今年11月底，0到未滿2歲嬰幼兒人口1萬9,459人，社會局目前於安南、關廟、新市、麻豆、官田、柳營、東區(仁和、龍山)、安平、永康(永埔、西灣)、善化、七股、佳里共設14處公共托育家園及北區設置第1處公設民營托嬰中心。

社會局說，台南市各托育家園收托時間為周一至周五早上7點半至下午5點半，每名受托幼童每月托育費用1萬元，免收取註冊費及副食品費，並依家庭經濟狀況及家中兒童數，每月可請領5,500元以上的托育補助。相關訊息可至社會局網站育兒資訊專區查詢，或洽社會局婦兒少科電話06-2985085。

台南佳里區多摩公共托育家園啟用，是台南市第14處公托。記者周宗禎／翻攝
台南佳里區多摩公共托育家園啟用，是台南市第14處公托。記者周宗禎／翻攝
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托育 台南市長 黃偉哲

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