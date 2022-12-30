台南永康奇美居家護理師邱婍榛獲衛褔部金點英雄個人獎

台南市政府今天表揚永康奇美居家護理所居家護理師邱婍榛，她前天獲頒衛福部「社區金點獎」長照人員英雄獎，稱讚她是長照服務的典範。

邱婍榛從事長照工作超過16年，奇美醫院表示，她個性喜好學習新事物，具堅強樂觀、同理心及責任感特質。致力推廣實證護理並運用在居家個案照護臨床實務，協助個案增進吞嚥功能，最後移除胃管，成功提升居家個案生活品質。邱婍榛願意傾聽家屬、個案需求，提供協助與串聯照護資源，能帶給個案及家屬安心且具有正向影響力的護理師。

社會局指出，衛褔部金點獎表揚，是全國長照服務界年度盛事，各縣市長照人才競爭激烈，今年度台南市入圍1組團體獎及7位個人獎項，東區富強社區照顧關懷據點。入圍金點之星團體獎。

入圍金點英雄個人獎的有善化區溪美社區照顧關懷據點執行長胡村泱、柳營奇美綜合長照機構照服員蔡志佳、邱婍榛、柳營奇美醫院下營區社區整合服務中心林幸潔、柳營奇美醫院失智共同照護中心吳佳蓉、成大醫院何頌揚，社會局長期照顧管理中心照管督導謝邦彥，入圍者雖來自不同長照服務場域，其投入貢獻的精神及對長照的付出值得大家學習。