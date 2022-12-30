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仿生從大自然來的絕妙點子 移師嘉義太空教育館展出

聯合報／ 記者呂慧瑜／嘉義即時報導
「仿生展：從大自然來的絕妙點子」在嘉義縣北回二館太空教育館展出。圖／嘉義縣政府提供
「仿生展：從大自然來的絕妙點子」在嘉義縣北回二館太空教育館展出。圖／嘉義縣政府提供

嘉義縣政府首度與國立台灣科學教育館攜手合作，將「仿生展：從大自然來的絕妙點子」移師嘉義，即日起至112年8月26日在嘉義縣北回二館太空教育館展出；國立台灣科學教育館館長劉火欽表示，期待能藉由展覽培養學生創造思考，帶給學童新的點子。

劉火欽說，仿生從大自然來的絶妙點子特展自106年底，陸續巡迴廣東科學中心、澳門科學館、重慶科技館、新竹市風livehouse等地，總參觀人次已經突破60萬，受到各界好評。

29日特展開幕典禮，由縣長翁章梁、國立台灣科學教育館館長劉火欽、水上鄉長林緗亭等人一同啟動；蒜頭國小舞蹈表演團以可愛動物造型演出認識環保觀念；參與學童動手DIY翅果飛行器，挑戰讓作品能在風管中成功飛起，一起向大自然學習。

翁章梁表示，北回二館太空館以太空教育為主題，搭配仿生的概念結合科技與綠能教學建置，即將啟動一日遊學的課程，從知識學習到動手體驗，培養科學探究的精神，期盼太空教育館能推動台灣的太空及科學教育，為培養新一代人才而努力。

仿生，意指從生物獲取靈感，從大自然學習並找出解決辦法；「仿生展：從大自然來的絕妙點子」從動物、植物及自然環境與未來創新等多元面向，使每一主題都能貼近觀眾，讓觀眾透過大自然的觀察學習及動手操作，激發仿生的創意發明。

嘉義縣科學教育中心規畫一系列的科學探索課程、工作坊及專題講座，搭配特展各區主題，讓大小朋友透過知識的學習，並動手操作體驗，現場製作機械手臂、飛行器等物品，體驗大自然的奧妙與科技的創新。

「仿生展：從大自然來的絕妙點子」在嘉義縣北回二館太空教育館展出。圖／嘉義縣政府提供
「仿生展：從大自然來的絕妙點子」在嘉義縣北回二館太空教育館展出。圖／嘉義縣政府提供
「仿生展：從大自然來的絕妙點子」在嘉義縣北回二館太空教育館展出。圖／嘉義縣政府提供
「仿生展：從大自然來的絕妙點子」在嘉義縣北回二館太空教育館展出。圖／嘉義縣政府提供

太空 嘉義 翁章梁

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