仿生從大自然來的絕妙點子 移師嘉義太空教育館展出

嘉義縣政府首度與國立台灣科學教育館攜手合作，將「仿生展：從大自然來的絕妙點子」移師嘉義，即日起至112年8月26日在嘉義縣北回二館太空教育館展出；國立台灣科學教育館館長劉火欽表示，期待能藉由展覽培養學生創造思考，帶給學童新的點子。

劉火欽說，仿生從大自然來的絶妙點子特展自106年底，陸續巡迴廣東科學中心、澳門科學館、重慶科技館、新竹市風livehouse等地，總參觀人次已經突破60萬，受到各界好評。

29日特展開幕典禮，由縣長翁章梁、國立台灣科學教育館館長劉火欽、水上鄉長林緗亭等人一同啟動；蒜頭國小舞蹈表演團以可愛動物造型演出認識環保觀念；參與學童動手DIY翅果飛行器，挑戰讓作品能在風管中成功飛起，一起向大自然學習。

翁章梁表示，北回二館太空館以太空教育為主題，搭配仿生的概念結合科技與綠能教學建置，即將啟動一日遊學的課程，從知識學習到動手體驗，培養科學探究的精神，期盼太空教育館能推動台灣的太空及科學教育，為培養新一代人才而努力。

仿生，意指從生物獲取靈感，從大自然學習並找出解決辦法；「仿生展：從大自然來的絕妙點子」從動物、植物及自然環境與未來創新等多元面向，使每一主題都能貼近觀眾，讓觀眾透過大自然的觀察學習及動手操作，激發仿生的創意發明。