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寒冬送暖！印地安重機結合18間企業 捐贈70萬物資助弱勢

聯合報／ 記者呂慧瑜／嘉義即時報導
印地安重機號召全台18個企業團體做公益，捐贈「嘉義縣物資銀行」70萬元各類物資。記者呂慧瑜／攝影
印地安重機號召全台18個企業團體做公益，捐贈「嘉義縣物資銀行」70萬元各類物資。記者呂慧瑜／攝影

「印地安重機」長期致力慈善公益，今年結合18間企業、社團享應寒冬送暖助偏鄉，捐贈「嘉義縣物資銀行」愛心物資近70萬元。嘉義縣政府昨天下午辦理捐贈儀式，縣長翁章梁代表縣內弱勢民眾感謝印地安重機等18間捐贈單位送暖。

印地安重機總經理徐繼仁說，感謝18個單位一同加入捐贈活動，在過年前幫助社會十分具有意義，希望更多企業可以發揮自身影響力，一起回饋社會。

「2022一同回嘉 品牌聯合物資捐贈」由印地安重機發起，號召18家企業響應，包含許多嘉義在地企業：慈雲寶塔、凱撒衛浴、東和製油、國立旅遊租車、達揚行、歌神KTV、雲來餐廳，以及台灣各地企業、社團：漢光農業、開元食品、桃園市重車扶輪社、Pure Nutra、Unix、昕豐國際股份有限公司、阜杭豆漿、恆新復健科診所、廣達香集團、德仁管理顧問有限公司。

嘉義縣慈善團體聯合協會理事長周信成表示，印地安重機結合各界善心企業支持「嘉義縣物資銀行」已持續2年，本次愛心物資有泡麵、米粉、油、醬油、肉鬆、特殊營養品、嬰兒奶粉、濕紙巾等，還有一部分資源將提供給縣內資源相較不足的偏遠小學，如多功能學生包包、腳踏車、水壺、檯燈等。未來將秉持資源整合的精神，讓善心資源發揮最大效益。

翁章梁表示，捐贈活動在寒冬中顯得格外溫暖，嘉義縣物資銀行邁入第11年，由社會局與嘉義縣慈善團體聯合協會共同辦理，感謝印地安重機等18間捐贈單位發揮愛心，期待未來能繼續合作，後續將交由物資銀行進行資源的分配作業，幫助更多弱勢家庭。

印地安重機號召全台18個企業團體做公益，捐贈「嘉義縣物資銀行」70萬元各類物資。記者呂慧瑜／攝影
印地安重機號召全台18個企業團體做公益，捐贈「嘉義縣物資銀行」70萬元各類物資。記者呂慧瑜／攝影

嘉義 重機 愛心

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