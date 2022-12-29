快訊

台中豐原工廠大火釀4死2傷 疑施工地板塗料起火釀禍

排超長！快卸任管中閔PO文揪台大生拍照 校長室今湧百人搶拍

未料到來勢洶洶 陸專家：北京恐已超過8成民眾感染新冠

祈福安定心靈 台南左鎮噶瑪噶居寺元旦辦法會

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
台南左鎮噶瑪噶居寺元旦辦法會，為民眾祈福安定心靈。圖／左鎮噶瑪噶居寺提供
台南左鎮噶瑪噶居寺元旦辦法會，為民眾祈福安定心靈。圖／左鎮噶瑪噶居寺提供

2023年將至，台南左鎮噶瑪噶居寺將於元旦當天辦理「大日無量壽佛晏法會」，由洛本天津仁波切主法，更以珍貴七政寶、八吉祥、八瑞物、檀香薰爐、花團錦簇，以及府城傳統祭祀文化「宴王」佛宴豐盛素食蔬菜果雕供養十方諸佛菩薩，安排10人西樂團演奏國、西樂曲，歡迎十方法友來護持及撞鐘祈福，

洛本天津仁波切表示，舉辦佛宴，目的是在一年之始敬獻初心，為國家祈福，護祐台灣無戰事，世界和平，消弭瘟疫、饑饉、戰爭等劫難，在晦暗的末法時代人心能存仁愛、熄滅貪婪仇恨，平息天災人禍。

他說，時值跨年觀音齋戒圓滿日，噶居寺梵鐘刻有觀音六字真言與般若心經，法會當天將叩鐘祈福，信眾以悲切願力敲響鐘聲，讓悠揚的鐘聲遍揚三界，使眾生皆能獲得心靈安頓。

洛本天津仁波切表示，密藏要落實本土化，首要是結合在地文化，此次法會將府城傳統文化宴王融入佛教供佛典儀中，大宴精緻美味的素食料理果雕、點心等，還有以長壽麵堆積成山象徵添福添壽的壽山、象徵生命力的桃山和米糕塔等神饈美味，獻敬十方諸佛菩薩。

洛本天津仁波切表示，舉辦佛宴，目的是在一年之始敬獻初心，為國家祈福。圖／左鎮噶瑪噶居寺提供
洛本天津仁波切表示，舉辦佛宴，目的是在一年之始敬獻初心，為國家祈福。圖／左鎮噶瑪噶居寺提供

法會

延伸閱讀

陸多數金融中心 疫後止跌回升

帝圖2022秋拍1225登場 骨董專場聚焦清翡翠冰種觀音

大台南尋蹤旅遊地圖 搜尋府城客家蹤跡

休旅車台20線台南左鎮路段撞倒路樹 車頭毀 1重傷2輕傷

相關新聞

嘉市議會各黨團成形 蘇澤峰掌無黨聯盟、黃敏修也加入

嘉市前議長莊豐安意外落選後，他創組的「嘉速前進無黨聯盟‬」新增副議長張榮藏、退民進黨的黃敏修等總計7人，成為本屆最大黨團...

最狂發財金擲筊賽！白河南天宮「68萬創業金」 點燈就有機會

台南市白河區木屐寮十七戶南天宮2023年擲筊賽，春節頭獎加碼至68萬元，信眾即日起登記點燈，擲出2聖筊即可進入2月5日決...

台南購物節再加碼 黃偉哲：將祭出終極武器「送房子」

2022台南購物節活動發票登錄活動原定到今年12月31日，為了刺激消費買氣，加上年底有多個連假，延期至明年2月28日，目...

盼送暖！社福勸募遇寒冬 創世斗六這些物資缺口大

疫情影響，創世基金會斗六分院植物人安養日常耗材需求增加，近期也因物價上漲，成本隨著增加，捐助情形反而低迷，另每年過年發送...

雲林新春遊程琳瑯滿目 張麗善秀可愛兔提燈透露這樣送

農曆春節將至，雲林縣政府今天囊括5大主軸、7大主題推出「2023鴻兔大展‧慢遊雲林玉兔迎新春」系列遊程，除地方文化館舍開...

因應未來幼童增加 善化茄拔國小幼兒園校舍動工

台南市善化區茄拔國小附設幼兒園因應未來幼童增加，今近午舉行幼兒園校舍動土，預計113學年度完工後，可招收班數由目前1班增...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。