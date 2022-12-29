祈福安定心靈 台南左鎮噶瑪噶居寺元旦辦法會

2023年將至，台南左鎮噶瑪噶居寺將於元旦當天辦理「大日無量壽佛晏法會」，由洛本天津仁波切主法，更以珍貴七政寶、八吉祥、八瑞物、檀香薰爐、花團錦簇，以及府城傳統祭祀文化「宴王」佛宴豐盛素食蔬菜果雕供養十方諸佛菩薩，安排10人西樂團演奏國、西樂曲，歡迎十方法友來護持及撞鐘祈福，

洛本天津仁波切表示，舉辦佛宴，目的是在一年之始敬獻初心，為國家祈福，護祐台灣無戰事，世界和平，消弭瘟疫、饑饉、戰爭等劫難，在晦暗的末法時代人心能存仁愛、熄滅貪婪仇恨，平息天災人禍。

他說，時值跨年觀音齋戒圓滿日，噶居寺梵鐘刻有觀音六字真言與般若心經，法會當天將叩鐘祈福，信眾以悲切願力敲響鐘聲，讓悠揚的鐘聲遍揚三界，使眾生皆能獲得心靈安頓。