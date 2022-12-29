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嘉市大同國小中庭大改造 有汲水幫浦、森林探索區

聯合報／ 記者林伯驊／嘉義即時報導
嘉義市大同國小在校園中庭打造「木都傳奇－光與水共舞的美學空間」，今天啟用。圖／嘉義市政府提供
嘉義市大同國小在校園中庭打造「木都傳奇－光與水共舞的美學空間」，今天啟用。圖／嘉義市政府提供

校園美感再造，嘉義市大同國小獲教育部補助208萬，改善校園中庭公共空間，打造森林探索區、汲水幫浦等，能訓練感覺統合與大小肌肉，市長黃敏惠參與啟用，讚許校園建設成1座大型的戶外體驗教室；另，嘉市東區扶輪社在校內展覽室辦台日兒童畫交流展活動，到明年1月底。

大同國小校長盧淑娟表示，計畫主題「木都傳奇－光與水共舞的美學空間」，基地設於校園中庭東、西兩側草坪區，基地設施結合許多木構元素來施作，設施包括森林探索區、我是盪力士、汲水幫浦區與快樂小屋等。

盧淑娟說，除了訓練的設施外，善用基地內陽光充足的特性，以及基地內汲水幫浦的水源，讓陽光、水與設施交互作用下，產生的不同視野、光影變化與遇見彩虹的驚奇，能成為孩子童年最美好記憶。

今天啟用，二年六班師生還齊朗誦創作的童詩「小小探索家」，念著「．．．．．草地上的新玩意兒，樣樣新奇又有趣！請當小小探索家，一起細心來尋找，幾何形狀藏在哪，光影和誰躲貓貓，我們的校園真美麗，快樂童年在這裡」。

黃敏惠說，經環境教的潛移默化，培育學生美學涵養，將生活美學導入其中，把校園建設成1座大型的戶外體驗教室，可進行各種探索、體能活動與領域課程，提升教與學的成效。

盧淑娟也說，大同國小是8所獲得中央補助208萬的學校之一，希望透過硬體建設的改善與美化，以及課程教學的涵育，在系統規畫與潛移默化中，讓學生能發現美、體驗美，進而成為美學實踐家。

此外，嘉市東區扶輪社推廣藝術教育不遺餘力，社長黃振隆表示，與日本橫濱市金澤扶輪社舉辦台日兒童畫交流展活動，今年邁入第33年，此次到大同國小展覽室舉行國際兒童畫作品交流展，展期至明年1月底，展期結束後，東區扶輪社也會將學童畫作空運寄到日本橫濱市展出，也東區扶輪社也致贈10萬元，供校方管樂團購置樂器。

嘉義市大同國小在校園中庭打造「木都傳奇－光與水共舞的美學空間」，今天啟用。圖／嘉義市政府提供
嘉義市大同國小在校園中庭打造「木都傳奇－光與水共舞的美學空間」，今天啟用。圖／嘉義市政府提供
嘉市東區扶輪社與日本橫濱市金澤扶輪社，在大同國小舉辦台日兒童畫交流展活動。圖／嘉義市政府提供
嘉市東區扶輪社與日本橫濱市金澤扶輪社，在大同國小舉辦台日兒童畫交流展活動。圖／嘉義市政府提供
嘉義市大同國小在校園中庭打造「木都傳奇－光與水共舞的美學空間」，市長黃敏惠（左一）今天出席啟用。圖／嘉義市政府提供
嘉義市大同國小在校園中庭打造「木都傳奇－光與水共舞的美學空間」，市長黃敏惠（左一）今天出席啟用。圖／嘉義市政府提供
嘉義市大同國小在校園中庭打造「木都傳奇－光與水共舞的美學空間」，今天啟用。圖／嘉義市政府提供
嘉義市大同國小在校園中庭打造「木都傳奇－光與水共舞的美學空間」，今天啟用。圖／嘉義市政府提供
嘉市東區扶輪社捐贈大同國小10萬元，購置管樂器材。圖／嘉義市政府提供
嘉市東區扶輪社捐贈大同國小10萬元，購置管樂器材。圖／嘉義市政府提供

日本 黃敏惠 畫作

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