快訊

蔡總統31日召開國安會議聚焦2大議題 元旦談話說明

高雄行刑槍擊案…2男頭部中彈1死1命危 警在現場發現詭異點

「2024政治人物信任度」民調吊車尾 朱立倫說話了

嘉市議會各黨團成形 蘇澤峰掌無黨聯盟、黃敏修也加入

聯合報／ 記者林伯驊／嘉義即時報導
嘉義市議員蘇澤峰（前排右二）接下嘉速前進無黨聯盟的總召。圖／嘉速前進無黨聯盟提供
嘉義市議員蘇澤峰（前排右二）接下嘉速前進無黨聯盟的總召。圖／嘉速前進無黨聯盟提供

嘉市前議長莊豐安意外落選後，他創組的「嘉速前進無黨聯盟‬」新增副議長張榮藏、退民進黨的黃敏修等總計7人，成為本屆最大黨團，今天達成共識由蘇澤峰接下總召，黃敏修說「與善同行」；另，國民黨團6席居次、民進黨黨團5席，認為為了市政不分政黨。

蘇澤峰說，目前包括他、黃思婷和戴寧都任副總召，還有李奕德、張榮藏、黃敏修、蔡坤叡，上屆孫貫志則剔除，因尊重新成員加入，將會重新為聯盟取名，每年重新改選總召和副總召，預計明天送交黨團名冊。

蘇澤峰指出，無黨聯盟的宗旨為協助推動正確的政策，不用黨意凌駕民意，認真審預算，替人民看緊荷包，未來展開聯合質詢。

黃敏修在正副議長選舉投票當天宣布退黨，支持蘇澤峰陣營，現也加入黨團運作，他說，與善同行，走自己認為對的路，和志同道合的人一起，為了市政建設的推動。

議會國民黨團有書記長張秀華、傅大偉、鄭光宏、陳家平、張敏琪、郭定緯，比上一屆還多1席，張秀華說，必須推動的市政，都會跟其他政黨或無黨協商，合作才是更有利的方向。

議會民進黨團少了黃敏修，有總召黃露慧、幹事長蔡文旭、黃大祐、黃盈智、林煒軒；蔡文旭指出，議會長期各有黨團歸屬，也沒意識形態氣氛，市政上黨派界線沒有很清楚，以地方建設跟繁榮為主要考量，議員個人角色充分發揮，而黃敏修個人離開後，找無黨運作是正常考量，至於違背黨紀，也無可奈何。

新當選的時代力量王浩說，黨中央、地方黨部目前對於是否與其他黨團合作，還沒有指示，暫不會參加黨團。

民進黨 國民黨 時代力量 議員

延伸閱讀

延宕37年 國一嘉義交流道下這塊5公頃 有望開發

嘉市前議長妻陳姿妏當選議長 原副議長想扶正陣前換搭檔落敗

嘉義市副議長出爐！年紀最長他當選 16字女議員投的人輸了

嘉義市無黨陳姿妏當選議長 1票險勝前副議長蘇澤峰

相關新聞

嘉市議會各黨團成形 蘇澤峰掌無黨聯盟黃敏修也加入

嘉市前議長莊豐安意外落選後，他創組的「嘉速前進無黨聯盟‬」新增副議長張榮藏、退民進黨的黃敏修等總計7人，成為本屆最大黨團...

最狂發財金擲筊賽！白河南天宮「68萬創業金」 點燈就有機會

台南市白河區木屐寮十七戶南天宮2023年擲筊賽，春節頭獎加碼至68萬元，信眾即日起登記點燈，擲出2聖筊即可進入2月5日決...

台南購物節再加碼 黃偉哲：將祭出終極武器「送房子」

2022台南購物節活動發票登錄活動原定到今年12月31日，為了刺激消費買氣，加上年底有多個連假，延期至明年2月28日，目...

盼送暖！社福勸募遇寒冬 創世斗六這些物資缺口大

疫情影響，創世基金會斗六分院植物人安養日常耗材需求增加，近期也因物價上漲，成本隨著增加，捐助情形反而低迷，另每年過年發送...

雲林新春遊程琳瑯滿目 張麗善秀可愛兔提燈透露這樣送

農曆春節將至，雲林縣政府今天囊括5大主軸、7大主題推出「2023鴻兔大展‧慢遊雲林玉兔迎新春」系列遊程，除地方文化館舍開...

因應未來幼童增加 善化茄拔國小幼兒園校舍動工

台南市善化區茄拔國小附設幼兒園因應未來幼童增加，今近午舉行幼兒園校舍動土，預計113學年度完工後，可招收班數由目前1班增...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。