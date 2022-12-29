嘉市議會各黨團成形 蘇澤峰掌無黨聯盟、黃敏修也加入

嘉市前議長莊豐安意外落選後，他創組的「嘉速前進無黨聯盟‬」新增副議長張榮藏、退民進黨的黃敏修等總計7人，成為本屆最大黨團，今天達成共識由蘇澤峰接下總召，黃敏修說「與善同行」；另，國民黨團6席居次、民進黨黨團5席，認為為了市政不分政黨。

蘇澤峰說，目前包括他、黃思婷和戴寧都任副總召，還有李奕德、張榮藏、黃敏修、蔡坤叡，上屆孫貫志則剔除，因尊重新成員加入，將會重新為聯盟取名，每年重新改選總召和副總召，預計明天送交黨團名冊。

蘇澤峰指出，無黨聯盟的宗旨為協助推動正確的政策，不用黨意凌駕民意，認真審預算，替人民看緊荷包，未來展開聯合質詢。

黃敏修在正副議長選舉投票當天宣布退黨，支持蘇澤峰陣營，現也加入黨團運作，他說，與善同行，走自己認為對的路，和志同道合的人一起，為了市政建設的推動。

議會國民黨團有書記長張秀華、傅大偉、鄭光宏、陳家平、張敏琪、郭定緯，比上一屆還多1席，張秀華說，必須推動的市政，都會跟其他政黨或無黨協商，合作才是更有利的方向。

議會民進黨團少了黃敏修，有總召黃露慧、幹事長蔡文旭、黃大祐、黃盈智、林煒軒；蔡文旭指出，議會長期各有黨團歸屬，也沒意識形態氣氛，市政上黨派界線沒有很清楚，以地方建設跟繁榮為主要考量，議員個人角色充分發揮，而黃敏修個人離開後，找無黨運作是正常考量，至於違背黨紀，也無可奈何。

新當選的時代力量王浩說，黨中央、地方黨部目前對於是否與其他黨團合作，還沒有指示，暫不會參加黨團。