水氣增加氣溫夠冷 阿里山到塔塔加驚艷結霜美景
阿里山攝影達人黃源明今天在「漫步在雲端的阿里山」粉專PO出多張28日清晨阿里山到塔塔加一帶雪白美景，是今年入冬以來結霜最明顯一次，民眾元旦上阿里山看日出，有機會碰到雪白美景。
黃源明告訴中央社記者，前幾天寒流低溫，阿里山和塔塔加晨昏已達零度以下，水氣不足結霜不明顯，28日清晨因水氣增加，草坡、道路、步道都覆蓋明顯白霜，直到太陽出來才逐漸融化。
黃源明指出，阿里山海拔2200公尺以上，塔塔加更高，28日當天新中橫公路台18線路段沿途背光路面都結了一層白霜，鹿林神木過後更是明顯，公路總局在路中立了三角錐，提醒用路人小心開車。
黃源明表示，元旦到阿里山看日出，有機會看到大地結霜、一片雪白美景。
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