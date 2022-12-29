居家必備 嘉義縣消防局展巧思首推「消防猛男農民曆」

嘉義縣消防局首創「消防農民曆」今天下午在消防局發布登場，突破傳統廟宇農民曆印象，以接地氣民眾日常用來「看日子」用的生活用品，提高其實用性，並以「農工大縣、猛男再現」為主軸，內容除展現縣內各地知名景點，也能從封底的消防相剋圖解，掌握專業的消防教育宣導，堪稱為居家必備的消防農民曆。

發布會現場由嘉義縣長翁章梁、消防局長呂清海、義消總隊總幹事呂文正等人出席參與，並由消防農民曆內主角雙福分隊王景信、朴子分隊林俞昕、布袋分隊李旺及祥和分隊劉庭滏展演各項消防救災護設備及專業技能，84年次隊員李旺更秀出健碩身材。

縣長翁章梁表示，消防人員專門在做好事幫助民眾，與鄉親的親近感可說是最強烈的，而農民曆可說是家家戶戶常在翻閱的本子，消防局藉此巧思設計內容，展現願意為民眾以不同的方式來服務，透過此建立與鄉親之間的和善關係。

嘉義縣消防局首創的2023年消防農民曆，特別以2022年8月7日「番路鄉葫蘆谷滑水道」救援事件有功消防人員為封面；縣長翁章梁也於發布會上頒發感謝狀給第三大隊，肯定救援有功人員。

消防農民曆封底部分，仿照農民曆經典的相生相剋圖，將消防宣導用趣味圖文的方式，以「消防相剋圖解」來加強民眾對於各種緊急狀況的應變作為。

嘉義縣消防局長呂清海表示，農民曆封底以消防相剋圖解，將消防常識用最簡單，民眾最容易懂得圖解，讓大家易接受吸收，是這次推出消防農民曆的最大目的。

消防農民曆內部照片風格，以「水域」、「山域」、「救助」等救助情境，結合嘉義縣內知名觀光亮點，呈現嘉義縣消防人員的專業及體魄，內頁也結合月曆設計，增加記事欄，實用度大提升。