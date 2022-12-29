台南跨年晚會「滿滿的炎亞綸」 首度挑戰主持及壓軸表演

台南好Young跨年演唱會31日周六登場，豪華卡司陣容引來歌迷提前搭帳棚守候，市府今再宣布跨年倒數後將施放煙火；「全方位天王」炎亞綸今年首度挑戰晚會主持加表演，體力驚人的他不怕太累，反而對於可以品嘗到哪些台南美食興致高昂!

市府表示，在戲劇、歌手、主持3大領域成績斐然的炎亞綸，今年在台南跨年晚會挑大梁，將挑戰首度主持大型跨年晚會，也將擔綱倒數前的壓軸表演。去年炎亞綸連趕台南等2場跨年工作超過20小時完全不覺得累，反而把握難得時光享受台南美食，尤其對於台南在地美食牛肉火鍋、蝦仁飯和綠豆湯讚不絕口。

炎亞綸表示，覺得跟台南很有緣份，很常來台南演出，這次跨年首度挑戰主持加表演，讓大家可以看到「滿滿的炎亞綸」，非常值得期待！

市府公布也今年跨年晚會的煙火模擬畫面，可見各式煙火如火樹銀花迸開，非常燦爛美麗。市府表示，台南市跨年晚會從去年起恢復施放煙火，豐富跨年倒數的歡樂氣氛，今年仍爭取開基玉皇宮獨家贊助經費，於永華市政中心旁的西拉雅廣場施放專業級煙火，時間為倒數後2分半，建議有意捕捉精采畫面的民眾可提早準備。

今年跨年卡司超強，已有不少民眾為搶占舞台前最佳位置，提前多天於永華市政中心西側廣場搭帳棚守候。市長黃偉哲除請主辦單位準備暖暖包，也特別呼籲歌迷朋友因近日早晚溫度較低，要注意加強保暖措施。

市府表示，今年活動將全面提升公共安全等級，除了動員更多義消、警力於現場協助，也將於人潮過度擁擠時啟動緊急應變措施，增加緊急救護能量。黃偉哲呼籲參加民眾，除了事前至活動官網了解醫護站、服務台位置，更要切記戴好口罩及保持安全距離，不要為了搶看明星而推擠，以免造成踩踏受傷。

活動預計由晚間6點開始暖場表演，7點正式開始演出至凌晨0點30分，當晚電視轉播頻道為TVBS歡樂台（42台）、有線電視台南第3公用頻道、TVBS Asia台，MOD平台部分則有中華電信MOD跨年專區，OTT直播部分有中華電信Hami Video。另外民眾也可利用網路在TVBS NEWS YouTube頻道、台南TODAY臉書、黃偉哲市長臉書同步收看。