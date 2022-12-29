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最狂發財金擲筊賽！白河南天宮「68萬創業金」 點燈就有機會

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
台南市白河區木屐寮十七戶南天宮2023年擲筊賽，春節頭獎加碼至68萬元，信眾即日起登記點燈，擲出2聖筊就有機會。圖／廟方提供
台南市白河區木屐寮十七戶南天宮2023年擲筊賽，春節頭獎加碼至68萬元，信眾即日起登記點燈，擲出2聖筊就有機會。圖／廟方提供

台南市白河區木屐寮十七戶南天宮2023年擲筊賽，春節頭獎加碼至68萬元，信眾即日起登記點燈，擲出2聖筊即可進入2月5日決賽，拚搏68萬創業金。

白河木屐寮十七戶南天宮今年新春舉辦「來阮ㄟ廟過年」擲筊比賽，祭出66萬6666元創業金最大獎，由高雄陳姓信眾擲出12筊抱回轟動地方。

明年加碼至68萬元，新增2名6萬6千元及10名6千6百元獎項，信眾即日起到白河十七戶南天宮登記點燈，就能參加擲筊比賽。2聖筊即可進入2月5日決賽，大年初一前66名點燈信眾還能獲得限量手工吉祥兔1隻。

日前南天宮文武財神，於金山財神廟開光後，由主委親自迎回安座，為慶賀文武財神坐鎮南天宮，南天宮元旦也發放112份文武財神加持錢母紅包，紅包是佰元或千元紅包，就看個人福氣。

南天宮主委方張金鳳表示，方府千歲「蔭外庄」，長久來庇佑諸多外地信眾，受到方府千歲庇佑事業順利信眾紛紛回饋廟方，方府千歲更指示，利用信眾捐獻廟旁的透天厝，增闢偏殿供奉文武財神，希望為信眾帶來更多加持。

南天宮主委方張金鳳（左）邀信眾來參與白河區木屐寮十七戶南天宮2023年擲筊賽。圖 ／廟方提供
南天宮主委方張金鳳（左）邀信眾來參與白河區木屐寮十七戶南天宮2023年擲筊賽。圖 ／廟方提供
台南市白河區木屐寮十七戶南天宮2023年擲筊賽，春節頭獎加碼至68萬元，信眾即日起登記點燈，擲出2聖筊就有機會。圖 ／廟方提供
台南市白河區木屐寮十七戶南天宮2023年擲筊賽，春節頭獎加碼至68萬元，信眾即日起登記點燈，擲出2聖筊就有機會。圖 ／廟方提供

白河 紅包 春節 頭獎

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