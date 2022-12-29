台南購物節再加碼 黃偉哲：將祭出終極武器「送房子」

2022台南購物節活動發票登錄活動原定到今年12月31日，為了刺激消費買氣，加上年底有多個連假，延期至明年2月28日，目前發票登錄金額已逾36億餘元，市長黃偉哲今天透露將祭出必殺武器「送房子」，地點會選在安南區或南科區等新興發展區。

黃偉哲表示，預估明年景氣也不是很樂觀，刺激買氣上要再加強，有必要再祭出終極武器，台南市是最早祭出發票登錄送房子的，前2年都有送房子，今年連續第3年送一戶房子，台南市購物節預算是最少的，連房子都是募來的，會加緊作業。

另外台南購物節登錄發票抽獎活動，還有送10萬元現金，已送出2名10萬元現金得獎幸運兒，明年1月5日還有1個名額，民眾趕快登錄手中發票，就有機會抽中大紅包，不用等政府發超徵稅收的「紅利」就能爽過年！

台南購物節月月抽獎活動， 在台南消費每筆滿百元就可登錄發票，登錄愈多、中獎機會就愈多；其中10萬元現金，已經抽出2名幸運兒，有位幸運得主是8月在加油站消費1247元就獲獎。

經發局表示，好禮月月抽活動加碼10萬元現金之外，還有智慧電車、電視、手機、大員皇冠總統套房等等，活動時間加碼延長至明年2月28日，明年1月起將再加碼增加「周周抽」抽獎活動，每周有光陽電動車大獎，以及研議現金抽獎金額，再衝一波消費人氣。