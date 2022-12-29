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盼送暖！社福勸募遇寒冬 創世斗六這些物資缺口大

聯合報／ 記者陳苡葳／雲林即時報導
創世基金會「寒士吃飽30」活動目前募集未滿6成，再過2周就要發送給植物人家庭，還有4成缺口迫在眉睫。記者陳苡葳／攝影
創世基金會「寒士吃飽30」活動目前募集未滿6成，再過2周就要發送給植物人家庭，還有4成缺口迫在眉睫。記者陳苡葳／攝影

疫情影響，創世基金會斗六分院植物人安養日常耗材需求增加，近期也因物價上漲，成本隨著增加，捐助情形反而低迷，另每年過年發送植物人家庭的年禮及救急紅包，至今募不到6成，院方說，勸募時間確比往年拉長，今有獅子會、婦聯會等聯合捐助善款及物資，但仍缺日常耗材的穩定支援，盼民眾能多多響應。

院方表示，照護植物人，衛生手套每日必換，以往每盒單價120元，但疫情影響需求及貨源，每盒一度漲價至260元，甚至曾出現有錢也買不到的狀況，大環境不景氣，進而影響捐助意願。

每年過年前發送年禮及救急紅包給植物人家庭的「寒士吃飽30」活動，捐款情形像寒流般冰冷，院方說，再過2周就要上路發送，但目前還未滿6成，相較往年發送前1個月前就募集到位，今年勸募時間拉長許多，定期定額捐助也減約3成。

雲林縣獅子會、雲鳳獅子會、斗六獅子會、婦聯會斗六支會、大同醬油公司及力匯國際驛璽實業等社會團體，今天聚集以愛接力，合捐物資及善款挹注，目前尚未達標，急籲民眾寒冬送暖，預計1月9日至19日發送，全台同步發送1萬2000份，每份1100元，響應愛心可洽詢05-5377855分機9。

雲林縣獅子會、雲鳳獅子會、斗六獅子會、婦聯會斗六支會、大同醬油公司及力匯國際驛璽實業等社會團體，今天合捐物資及善款挹注創世基金會斗六分院。記者陳苡葳／攝影
雲林縣獅子會、雲鳳獅子會、斗六獅子會、婦聯會斗六支會、大同醬油公司及力匯國際驛璽實業等社會團體，今天合捐物資及善款挹注創世基金會斗六分院。記者陳苡葳／攝影
創世基金會斗六分院植物人安養最缺每日必備的衛生手套。記者陳苡葳／攝影
創世基金會斗六分院植物人安養最缺每日必備的衛生手套。記者陳苡葳／攝影
成人尿布是植物人安養最需要的日常耗材之一，創世基金會斗六分院急籲善心人士穩定捐助支持。記者陳苡葳／攝影
成人尿布是植物人安養最需要的日常耗材之一，創世基金會斗六分院急籲善心人士穩定捐助支持。記者陳苡葳／攝影

獅子會 植物人 斗六

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