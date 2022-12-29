雲林新春遊程琳瑯滿目 張麗善秀可愛兔提燈透露這樣送

農曆春節將至，雲林縣政府今天囊括5大主軸、7大主題推出「2023鴻兔大展‧慢遊雲林玉兔迎新春」系列遊程，除地方文化館舍開放參觀，還有60位名家揮毫、DIY體驗及集章送福袋活動。

縣長張麗善也透露，雲林斗六、虎尾及北港3大燈將登場，其中至「2023燈會原鄉在北港」打卡集點，可獲立體兔造型提燈，不僅會發光，還可放手機、鑰匙等小物，實用又有紀念性。

張麗善說，雲林縣從新春到元宵節馬不停蹄辦活動，雲林布袋戲館、雲林故事館、二崙故事屋、詔安客家文化館、雲林官邸兒童館、西螺延平老街文化館、黃金蝙蝠生態館、雲林記憶COOL、台西海口故事屋、他里霧文化園區、行啟記念館、二手玩具屋屋等地方文化館舍分別推出動靜活動，1月21日至28日集滿6章送限量文創福袋。

另，觀光工廠祭出新春優惠，最受矚目的全台唯一用五分車載運甘蔗特虎尾糖廠、宛如置身日本的草嶺櫻花季，及穿梭田園的莿桐孩沙里花海等當季獨有限定景致都如期登場；文化觀光處長陳璧君推薦必訪北港武德宮、北港朝天宮、古坑綠色隧道、古坑劍湖山世界、古坑草嶺石壁森林療育基地、虎尾鐵橋、口湖成龍溼地、大埤三秀園、斗六太平老街、西螺延平老街等10大打卡熱點，留下美照。

張麗善說，從12月31日起，最具年味的元宵燈節斗六燈會、虎尾燈會及北港燈會陸續啟燈，其中斗六燈會展期最長，將至3月31日止；另，最廣展區「北港巷弄燈會」1月18日啟燈，囊括北港朝天宮燈區、水道頭燈區、顏思齊圓環燈區、義民廟燈區、北港登記所燈區。