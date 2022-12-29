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因應未來幼童增加 善化茄拔國小幼兒園校舍動工

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
台南市長黃偉哲等人出席茄拔國小幼兒園動土儀式。圖 ／台南市政府提供
台南市長黃偉哲等人出席茄拔國小幼兒園動土儀式。圖 ／台南市政府提供

台南市善化區茄拔國小附設幼兒園因應未來幼童增加，今近午舉行幼兒園校舍動土，預計113學年度完工後，可招收班數由目前1班增加至4班，可望滿足因南科發展而增長的在地幼教需求。

善化南科快速發展，在地家庭入學需求增加，台南市長黃偉哲今與副議長林志展、議員陳碧玉、李偉智、多名里長出席動土儀式。茄拔國小幼兒園新建工程，將建造地上2層樓園舍，可招收4班共106名幼童，包含2歲幼幼班與3至5歲混齡班。

黃偉哲表示，南科帶來許多工作機會，也讓在地教育需求不斷增長，尤其政府希望鼓勵年輕家庭多生養，隨著善化小新國小、茄拔國小陸續新建校舍與增班，可提供更多教育量能滿足，滿足年輕家庭就近入學需求，減輕家長負擔。

黃偉哲說，班級數增加同時，教育品質也要跟著提高；包括雙語教育推動，提供周邊社區與時俱進的優質教育環境。

茄拔國小校長何麗玉表示，在地家長非常期待新園舍，由於幼兒園基地位於嘉南大圳支流旁，建築以水源、流動、灌溉發想，設計開放空間、遊戲互動的學習場域，新穎且富有特色。

市府教育局表示，台南市政府2021至2025年獲教育部核定17.34億元經費，其中市府負擔約1.8億元，陸續新建全市18所公共化幼兒園。

因應未來幼童增加，台南善化茄拔國小新建幼兒園校舍今動工。圖 ／台南市政府提供
因應未來幼童增加，台南善化茄拔國小新建幼兒園校舍今動工。圖 ／台南市政府提供

幼兒園 台南市長 黃偉哲

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