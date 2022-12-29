台南年度教育代表字「榨」 教局：教育如湧泉榨不完

台南市教育產業工會及教師會選出年度教育新聞，並在今天公布教育代表字「榨」，敦促教育局改善教育政策及作為、保障學生及教師權益以提昇教育品質。教育局長鄭新輝強調教育有愛如湧泉，「榨不完」。

南市教育產業工會理事長陳葦芸表示，先初選出5個年度教育代表字，以網路表單供會員依工作感受投票，榨」字得票數最高，成為2022年度代表字。她說，「教育是百年樹人」，短期內未必能見成效，需要長期札根、灌溉，認為教育成果的展現不應奠基於短期數字與績效之上，更不是追求KPI的競賽，應該是一點一滴的累積，如同今年選出的代表字「榨」。

受兩年多疫情影響，教師們投注在學生身上的時間與心力加倍於以往，教師的熱情、時間、對教育的愛反應在學生學習表現上的成果，如同「榨」出來的果汁，酸或甜、苦或澀，教師與學生點滴在心頭，正因為親師合作與師生努力，才能成為香甜的果汁。

陳葦芸說，企盼教育局能成為教師與行政人員的後盾，體認教育數據與教育品質不能畫上等號，政策施行能多與教師組織研商，重新盤點各項教育政策，落實「減法思考」，做好內部橫向與縱向聯繫，避免疊床架屋的行政工作，政策施行路上更應滾動修正，方屬高品質教育政策。

鄭新輝說，若資源有限就怕被榨，但教育有愛，如湧泉，榨不完，台南的愛很多，而對於家長、老師的反映也都正面看待，以因地制宜態度和老師討論，穩健地達到目標，「持續理性溝通」是不變原則，「教育有愛，所以無礙」。

台南市年度教育新聞為全教總級南市教產籲降幼教師生比，教育部將分年達到1:12；公幼招生不足，教育局減師因應，引發基層憂心；立院通過預算修正案，明定從112學年度起，縣市政府應全數給付代理教師全年薪資，不得再另設其他條件；全國中小學班班裝冷氣，今年五月正式啟用；生生用平板，輔助教學，不訂使用時數KPI；爭取多年，南市教師公費隨班施打流感疫苗終於落實；校長遴選法規自治規則化，期盼制度越趨穩定、公開及民主。

會中，市議員麗津提醒，多了電子教學設備同步要有護眼的因應。中等學校校長協會理事長陳仲卿覺得「榨」字別出心裁，在這兩年疫情肆虐期特別有意義，因為教育局、行政、教師都加倍付出，校長們會做教師最大的後援。中小學校長協會副理事長林勇成認為南市教育進步很多，因為大家會一起找問題，共同解決，然後讓學生成長。

今天的記者會另有台南市家長會聯合會理事長李孟秦、法制長趙飛龍、台南市中小學家長協會理事長鄭登文、台南市家長協會副理事長廖啟舟、大台南家長協會理事長黃盈順、及市議員蔡筱薇、朱正軒、周麗津、沈震東、陳怡珍、李啟維，以及李偉智、曾培雅等議員服務處參加。