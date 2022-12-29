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迎接嘉義東石鰲鼓濕地10周年 元旦起辦回顧攝影展

聯合報／ 記者呂慧瑜／嘉義即時報導
鰲鼓濕地森林園區是鳥類喜愛的棲息場域。圖／嘉義林管處提供
鰲鼓濕地森林園區是鳥類喜愛的棲息場域。圖／嘉義林管處提供

為迎接嘉義東石鰲鼓濕地森林園區開園第10周年，林務局嘉義林區管理處於明年1月1日至3月19日舉辦「鰲鼓濕地的記憶」回顧攝影展，網羅許多園區10年來珍貴的經典照片，將於東石自然生態展示館1樓免費參觀展出。

東石鄉鰲鼓濕地自1960年先後經歷圍堤造陸、農場墾殖、颱風侵襲、海水倒灌及荒廢棄耕等，最終誕生了天然的海埔新生地，也造就鳥類喜愛棲息的場域，於2009年被公告為「嘉義縣鰲鼓野生動物重要棲息環境」，並在2012年正式成立「鰲鼓濕地森林園區」。

嘉義林管處指出，在1470公頃友善的平地森林園區，10年來水鳥、林鳥群聚，監測記錄鳥類達287種，並首拍鸕鶿在台灣繁殖的紀錄，國際保育物種監測登錄69隻386次有繫環誌的黑面琵鷺。

活動期間，嘉義林管處除推出鰲鼓濕地的記憶攝影展外，也用海報呈現鰲鼓濕地近年來的環境變化，重現經典的駐點解說服務也是體驗鰲鼓生態的一環，最後用「給鰲鼓濕地的祝福留言」展望下一個10年。

鰲鼓濕地森林園區常見的琵嘴鴨及赤頸鴨。圖／嘉義林管處提供
鰲鼓濕地森林園區常見的琵嘴鴨及赤頸鴨。圖／嘉義林管處提供
黑面琵鷺於鰲鼓濕地森林園區覓食畫面。圖／嘉義林管處提供
黑面琵鷺於鰲鼓濕地森林園區覓食畫面。圖／嘉義林管處提供
鰲鼓濕地森林園區常見黑面琵鷺及白鷺共存畫面。圖／嘉義林管處提供
鰲鼓濕地森林園區常見黑面琵鷺及白鷺共存畫面。圖／嘉義林管處提供

鰲鼓濕地 嘉義 東石

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