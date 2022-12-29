環團呼籲環署跟上經濟部腳步 廢止歐欣掩埋場環評

台南社區大學今天與時代力量立委陳椒華、看守台灣協會、台灣蠻野心足生態協會、台灣水資源保育聯盟召開記者會，肯定經濟部做出廢止歐欣於龍崎牛埔事業廢棄物綜合處理中心興辦計畫書的行政處分，但也呼籲環保署也應依據同樣理由，廢止歐欣掩埋場的環評說明書，南市府則應進一步將龍崎工業區全區變更為符合保育用途的使用分區。

看守台灣秘書長謝和霖表示，2019年2月19日行政院長蘇貞昌院長在答詢立委王定宇質詢時宣示，經濟部核發的龍崎掩埋場輔導設置文件在當年3月10日到期後將不再展延；意即經濟部不再輔導歐欣於龍崎設置掩埋場。而台南市府認為既然該輔導設置文件已不再展延，表示該開發行為不再獲得經濟部的許可，同年10月函知歐欣，不再核發水土保持施工許可證。

歐欣不服，上訴高雄高等行政法院，結果行政法院於今年5月以此興辦事業計畫書未見經濟部廢止等理由判決南市府敗訴，撤銷市府此函文效力。此判決引起關心此案的環保團體與立委的關注，紛紛要求經濟部應撤銷該掩埋場的興辦事業計畫書，立委陳椒華也召開公聽會，在各方期待下，經濟部於12月21日發函歐欣，以所據事實有所變動且涉及公共利益為由，廢止此興辦事業計畫書。

中華醫事科大副教授黃煥彰表示，環保署於2003年通過南區 (龍崎廠)事業廢棄物綜合處理中心的環境影響評估說明書；2006年6月2日經濟部核發該掩埋場開發案的輔導設置文件、2009年7月29日經濟部同意歐欣公司南區事業廢棄物綜合處理中心的興辦事業計畫書，2010年環保署通過環境影響差異分析報告暨環境現況差異分析及對策檢討報告。現經濟部因所據事實有所變動，且涉及其他公共利益，廢止了興辦事業計畫書；那因國家特殊需求而通過的環評與環差，難道不需廢止嗎？

黃煥彰說，歐欣掩埋場該地現況與環評當時的差異非常大，在基於地質風險與保護淺山生態方舟等考量，2003年環說書中原本75公頃掩埋場區已有28公頃劃入地質公園。以環境保護為職責的環保署，不能對這個事實視而不見，不能對民間要求廢止歐欣環評的訴求漠視不理。

他並批環評粗糙又老舊眾多生態價值與地質風險未考量，以及強調此區終年有地下水斷層剪切構造密集不適合蓋掩埋場，請退輔會收回或買回歐欣土地，納入地質公園及西拉雅國家風景區，環保署也應廢止環評，才是負責任作法。

會中要求環保署應基於歐欣掩埋場的興辦事業計畫書已廢除、地質風險考量與淺山生態保育、以及現況變化等事實，立即廢止歐欣公司的環評計畫書，來保護該區域完整的世界遺產。另台南市政府除了應再次發函歐欣公司，廢止水土保持計畫書之外，也應依照區域計畫法與國土計畫法，把龍崎工業區全區變更為符合保育用途的使用分區。