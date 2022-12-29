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台南安南複合型托育資源中心今動土 可收托60名嬰幼兒

聯合報／ 記者鄭維真／台南即時報導
兼具親子悠遊館及托嬰中心服務的安南區複合型托育資源中心今天進行動土儀式，預計2024年2月完工。記者鄭維真／攝影
兼具親子悠遊館及托嬰中心服務的安南區複合型托育資源中心今天進行動土儀式，預計2024年2月完工。記者鄭維真／攝影

台南市安南區複合型托育資源中心今天動工，設有該區首座親子悠遊館及公共托嬰中心，預計可收托0到2歲嬰幼兒共60人，預計2024年2月完工，提供平價的托育服務。社會局指出，未來3年將再建置9處公設民營托嬰中心，照顧更多幼兒，減輕家長負擔。

根據資料顯示，截至今年11月，台南市0至未滿2歲的嬰幼兒人數為1萬9459人，其中安南區占2697人，比例達13.8%，為台南市嬰幼兒人口第2多的行政區。

市長黃偉哲表示，安南區人口增加迅速，許多年輕家長移入，考量托育需求，並讓年輕父母能在台南安心生活、生養，市府規畫在安南區新建複合型托育資源中心，兼具親子悠遊館及公共托嬰中心服務，且該選址緊鄰公園綠地，適合親子同樂。

安南托資中心由社會局向衛福部爭取前瞻計畫補助2548萬7550元，再由南市府自籌3831萬2450元，興建費用共6380萬元。該中心樓地板總面積約272坪，興建2層樓，1樓設置親子悠遊館，供0至4歲幼兒及家長共學、共遊的活動空間；2樓設置公設民營托嬰中心，預計可收托60名未滿2歲嬰幼兒，完工後可增加安南區及鄰近區域公共托育量能。

社會局指出，目前全市已設12處親子悠遊館，包括七股、鹽水、麻豆、東區、安平、佳里、南區、善化、新營、歸仁、新市、仁德。為增加家長育兒支持，也設置14處公共托育家園及1處公設民營托嬰中心，預計2023至2025年將再建置9處公設民營托嬰中心，包括新市區家園將擴大為公托、安平區社福大樓、安南區、白河區、善化區蓮潭里、北區成德里、北區區政大樓、學甲區、中西區西湖里，並爭取南區鹽埕段、永康區橋北段2處及仁德區二空新村案B區等4處社會住宅布建公托。

兼具親子悠遊館及托嬰中心服務的安南區複合型托育資源中心今天進行動土儀式，預計2024年2月完工。記者鄭維真／攝影圖／台南市政府提供
兼具親子悠遊館及托嬰中心服務的安南區複合型托育資源中心今天進行動土儀式，預計2024年2月完工。記者鄭維真／攝影圖／台南市政府提供

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