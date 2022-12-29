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台南安南複合型托育資源中心今動土 可收托60名嬰幼兒
台南市安南區複合型托育資源中心今天動工，設有該區首座親子悠遊館及公共托嬰中心，預計可收托0到2歲嬰幼兒共60人，預計2024年2月完工，提供平價的托育服務。社會局指出，未來3年將再建置9處公設民營托嬰中心，照顧更多幼兒，減輕家長負擔。
根據資料顯示，截至今年11月，台南市0至未滿2歲的嬰幼兒人數為1萬9459人，其中安南區占2697人，比例達13.8%，為台南市嬰幼兒人口第2多的行政區。
市長黃偉哲表示，安南區人口增加迅速，許多年輕家長移入，考量托育需求，並讓年輕父母能在台南安心生活、生養，市府規畫在安南區新建複合型托育資源中心，兼具親子悠遊館及公共托嬰中心服務，且該選址緊鄰公園綠地，適合親子同樂。
安南托資中心由社會局向衛福部爭取前瞻計畫補助2548萬7550元，再由南市府自籌3831萬2450元，興建費用共6380萬元。該中心樓地板總面積約272坪，興建2層樓，1樓設置親子悠遊館，供0至4歲幼兒及家長共學、共遊的活動空間；2樓設置公設民營托嬰中心，預計可收托60名未滿2歲嬰幼兒，完工後可增加安南區及鄰近區域公共托育量能。
社會局指出，目前全市已設12處親子悠遊館，包括七股、鹽水、麻豆、東區、安平、佳里、南區、善化、新營、歸仁、新市、仁德。為增加家長育兒支持，也設置14處公共托育家園及1處公設民營托嬰中心，預計2023至2025年將再建置9處公設民營托嬰中心，包括新市區家園將擴大為公托、安平區社福大樓、安南區、白河區、善化區蓮潭里、北區成德里、北區區政大樓、學甲區、中西區西湖里，並爭取南區鹽埕段、永康區橋北段2處及仁德區二空新村案B區等4處社會住宅布建公托。
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