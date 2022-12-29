青年捲袖大掃除 弘道嘉義社工助東石婦度寒冬迎新春

弘道老人福利基金會每年歲末都會發起「寒冬助老 刻不容緩」獨居勢長輩關懷計畫，昨天下午嘉義8名弘道社工與志工們，前往到東石幫忙62歲獨居婦人阿蘭家進行除舊布新，不僅將新年祝福傳遞出去，志工們給予的溫暖，更直接送進婦人心中。

社工指出，住在東石的62歲阿蘭阿姨，長久以來都獨自一人生活，借助好心人士提供給她的舊平房，過去靠剖蚵維持生計，2年前罹患糖尿病需固定洗腎，身體日漸虛弱無法工作，經濟陷入困頓。

弘道嘉義服務處關懷服務在提供固定送餐時，照顧秘書走進阿蘭家中，赫然發現屋內充滿雜物及廢品散落在四處，社工擔心雜亂居家環境會影響其健康安全，決定幫忙居家大掃除，並募集櫃子等收納家具，昨天下午帶領志工們共8人一同前往清潔整理。

經過昨天整個下午的裡裡外外反覆仔細清潔與整理，將日用品收納擺放整齊、為寢具除去塵蹣、添購需汰換物品、檢視用電安全，房內的牆壁污垢沒了，窗戶也變得乾淨了，最後，社工貼心於大門外貼上春聯，將新年的意象帶進阿蘭家中，將美好的新年祝福傳遞給她。

獨居婦阿蘭說，其實她很想整理家裡，但心有餘而力不足，自從生病後身體越來越虛，很多事情都無法自己完成，看到大家幫忙讓家變得這麼整齊，真的很溫暖窩心，謝謝這些年輕人讓她有個乾淨整齊的家。

弘道基金會嘉義服務處長張儀芬表示，弘道在每年11月到隔年春節期間發起「寒冬助老 刻不容緩」獨居弱勢長輩關懷計畫，除提供一整年服務獨居弱勢長輩的經費外，更搭配農曆春節提供除舊布新、辦年貨、送年菜、圍爐餐、走春迎新年等有年味的助老關懷服務，幫助獨居弱勢長輩溫暖渡寒冬、溫馨好過年。

弘道基金會表示，邀請社會大眾響應愛心捐款的助老行動。捐款600元就能讓長輩一起吃年菜、或團圓圍爐，捐款1200元幫助長輩除舊布新、辦年貨，捐款3000元就能關懷長輩全年不間斷，讓長輩獲得應景的年節服務外，更能獲得一整年暖心服務。